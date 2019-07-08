蔡英文展開黨內整合　親訪新北綠議員

蔡英文接受媒體聯訪。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北7月8日電（記者 洪德諭）民進黨初選過後，為訴求黨內團結，蔡英文8日前往新北市議會拜會黨籍議員。蔡英文表示，藉此可讓政策等問題都有完全充足的基層聲音可以做思考。曾任民進黨發言人的新北市議員張志豪也秀出手機展示，競辦與新北市議會的“戰鬥群組”已成立，對快速有效輔選將有幫助。



在民進黨完成初選後，勝出的蔡英文展開訴求黨內團結行動，8日前往新北市議會拜會綠議員，由“國策顧問”黃承國陪同，新北市黨部主委、“立委”余天也到場，另包括新北市議會總召何博文等20多名議員均到場。新北市議會共66席，國民黨33席過半，民進黨25席。



蔡英文表示，全國議員都會找機會坐下來談，因為議員在基層第一線，聽一聽不論是建設、福利照顧等層面基層反映的聲音，讓政策、國家問題上都有完全充足的基層聲音可以做思考。



新北市議會總召何博文表示，初選後他主動跟蔡英文提到，“中央”執政應落實在地方，新北市是400萬人口的“直轄市”相當重要，因此邀請蔡來新北市聽聽基層意見，並看如何配合中央政策，蔡英文也爽快答應。



曾任民進黨發言人的新北市議員張志豪則秀出，在報到時可掃QRcode加入競辦與新北市議會的群組，他稱為這個是“戰鬥群組”，透過群族將可直接互動反映民情，也能收到競選期間相關的圖文、澄清訊息，快速有效的輔選，8日蔡英文將會與議員分別合照，群組第一個訊息將會是與蔡英文的合照，他個人相當期待，也希望新北市所有黨籍議員都能加入。



余天說，選“總統”不是一個人，且初選時候一定有小裂痕，從最基層傾聽民意，每位議員有什麼問題都可提出，不管事有什麼需要或是要改進的地方，藉此整合每位議員。