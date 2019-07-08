親綠民調：國民黨初選韓國瑜勝出

高雄市長韓國瑜。（中評社 資料照） 中評社台北7月8日電／中國國民黨8日展開初選民調，網路媒體《放言》今日公布最新民調顯示，模擬此次國民黨初選計算方式，對比題佔85%、互比題佔15%。對比分數僅以高雄市長韓國瑜、前鴻海董事長郭台銘兩人計算的前提下，設定對手為蔡英文與無黨籍台北市長柯文哲，本次民調查經加權處理；在國民黨內互比部分，韓國瑜以32.6%維持領先態勢。在對比部分，韓國瑜的支持度皆贏過郭台銘，因此本次調查韓國瑜初選勝出。



本次民調結果，在國民黨內互比部分，韓國瑜以32.6%維持領先態勢，郭台銘得到31.4%支持度、接著依序是前主席朱立倫17.3% 、前台北縣長周錫瑋1.5%、孫文學校總校長張亞中0.9%。



若2020為藍綠正面廝殺，則韓國瑜以46.7%的支持度，領先蔡英文的43.4%，若國民黨改由郭台銘角逐大位，郭台銘以45.6%的支持度，大幅領先蔡英文的35.0%，雙方差距10.6%。顯見，國民黨不論派出韓、郭目前皆有領先優勢。



如果將台北市長柯文哲納入戰局成藍綠白三方競逐，則在“韓蔡柯”的組合中，韓國瑜37.0%，贏過蔡英文26.1%、柯文哲25.0%，若換為“郭蔡柯”，則郭台銘擁有31.4%支持度，蔡英文24.9%、柯文哲20.9%。



以政黨傾向交叉分析結果顯示，韓國瑜擁逾半泛藍選民支持，因此互比暫居領先，但郭台銘在泛綠、中間選民與其他政黨傾向中的支持度填補上與韓國瑜的落差，實力不相上下，二人整體支持度僅差1.2%。



民調分析指出，相較於郭台銘，若蔡英文對上韓國瑜則能爭取較多中間與其他傾向民眾。此外，泛藍“挺韓”的比例略高於郭，若郭參選，約有4～5%泛藍選民將轉為不願表態，而這很有可能是“非韓不投”族群。



本次民調分析顯示，國民黨部分，韓國瑜泛藍凝聚力高，郭台銘對泛綠選民吸附力略優於韓。蔡英文支持者主要來自泛綠陣營，對中間選民吸引力較其他競爭者低。而在柯文哲支持者中，藍、綠與中間選民分布平均，若郭代表國民黨，則部分支持柯的泛綠選民將移往郭，部分中間選民則轉向未表態。



本次民調是由《山水民意研究股份有限公司》於7月1日至2日執行，針對全台20歲以上成年人，抽樣方法依全台住宅電話用戶為抽樣架構；以系統抽樣加尾兩碼隨機方式抽出電話號碼。有效樣本1,079份，抽樣誤差在95%的信心水準下，約± 2.98個百分點。加權方式依“內政部”人口統計資料進行地區、性別、年齡加權，以符合母體結構。