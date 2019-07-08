高雄議長邀議員與韓吃便當　挺郭派尷尬

高雄市議長許崑源（中）今日邀黨團議員跟韓國瑜（右）座談餐敘。表態挺郭的副議長陸淑美（左）則面無表情。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄7月8日電（記者 高易伸）中國國民黨2020初選民調首日，國民黨高雄市議會議長許崑源中午召集國民黨黨團及無黨籍議員跟高雄市長韓國瑜座談。媒體詢問是否代表挺韓並送暖？許笑稱，大家很久沒見市長了，大部分時間都在電視上才看得到，今天邀韓來議會敘舊，輕鬆吃個便當就是這麼簡單，大家不要過多聯想。許說完，現場響起笑聲跟掌聲。



國民黨2020黨內初選激烈，高雄市議會副議長陸淑美、黨團總召曾俊傑等人日前跳出來力挺鴻海集團創辦人郭台銘引起震撼，被媒體視為韓的“後院失火”。議長許崑源民調首日邀集黨內及無黨籍議員跟韓國瑜餐敘，力挺意味濃厚。



韓國瑜上午11時45分抵達議會，但面對媒體詢問並未多言。進入會議室後便跟出席的議員們一一握手，現場也響起陣陣掌聲。日前表態挺郭的陸淑美、曾俊傑及5日現身岡山挺郭場合的曾麗燕則低頭滑手機，跟現場氣氛格格不入。但韓還是逐一向眾議員握手。



中國國民黨2020初選民調在今日至14日每晚6時至10時進行。許崑源臉書粉絲頁昨日也換上跟韓國瑜的合照，挺韓意味濃厚。



今日出席的國民黨議員包括議會議長許崑源、副議長陸淑美、議員黃柏霖、宋立彬、劉德林、王耀裕、陳美雅、陳麗娜、林義迪、陳玫娟、蔡金晏、李雅築、蔡武宏、李雅靜、陳若翠、陳麗珍、李雅芬、唐惠美、李眉蓁等人；無黨籍高雄市議員則有陳善慧、朱信強、李順進等人。