樂玉成:中美有足夠智慧跨越修昔底德陷阱

外交部副部長樂玉成8日出席在清華大學主辦的第八屆世界和平論壇午餐會並致辭（中評社 郭至君攝） 中評社北京7月9日電（中評社報道組）外交部副部長樂玉成8日出席在清華大學主辦的第八屆世界和平論壇午餐會，期間談到中美關係。他表示，人類應該不斷從歷史發展進程中汲取教訓、增長智慧，不可重複掉進同一個陷阱，否則就陷入了“歷史宿命論”。中美有足夠的智慧跨越”修昔底德陷阱”。



中美有足夠的智慧跨越“修昔底德陷阱”



樂玉成強調，今天的大國關係比兩千年前要複雜得多，中美關係不能用2500年前的“修昔底德陷阱”來解釋。人類應該不斷從歷史發展進程中汲取教訓，不可重複掉進同一個陷阱，否則就陷入了“-歷史宿命論”。現在是全球化時代，各國利益相互交融，很難想像兩個大國如果發生戰爭會給世界帶來什麼樣的災難。日前，美國近百名學者聯名發表公開信，指出美國敵視中國將適得其反，我相信中美有足夠的智慧跨越”修昔底德胎阱”。



以血統和種族為標簽阻撓中美人文交流不得人心



樂玉成指出，近來中美人文交流出現一些十分反常的現象。中國專家學者赴美交流頻頻受阻。



在美的華裔科學家也備受歧視、騷擾、虐待，有的被無故解聘。不少在美留學的中國學生，被以各種理由監控甚至拒簽。



孔子學院也被勒令關閉。這種以血統和種族為標簽來阻撓兩國人文交流的做法不得人心。中美民間友好交往是中美關係的基礎。如果正常的人員往來被人為割斷了，兩個大國的關係還怎麼維持和發展呢？

