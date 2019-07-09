樂玉成:大變局中的中國外交 使命與擔當

外交部副部長樂玉成在第八屆世界和平論壇午餐會上演講時介紹了“一帶一路”項目對有關國家和地區人民生活的質量提高的具體事例。（中評社 郭至君攝） 中評社北京7月9日電（中評社報道組）尊敬的陳旭主任，尊敬的各位嘉賓，女士們，先生們，朋友們，



很高興再次出席世界和平論壇，與各位新老朋友相聚一堂。本屆世界和平論壇的主題是“穩定國際秩序：共擔、共治、共享”。我依然清晰記得，去年，也是在這裡，我們縱論天下大勢和中國外交，大家對形勢最突出的感受是“三不”：不確定、不穩定、不可預測。遺憾的是，一年過去了，國際局勢依然亂變交織、陰雲密布，各種不穩定不確定因素還在蔓延，世界仍面臨著何去何從的艱難選擇。



人類對於未來的選擇，總是基於對過去的理解。回首100年前，一戰的硝煙剛剛散去就建立了以國際聯盟為支柱的凡爾賽體系，以期“開辟永久和平”。然而，“理想很豐滿，現實很骨感”，僅僅20年，第二次世界大戰就爆發了。凡爾賽體系未能有效制止戰爭的一個重要原因是，有關國家唯本國利益至上，甚至相互以鄰為壑，競相轉嫁危機。國聯形同虛設，多邊協調失效。教訓極其深刻。



今天，世界又一次面臨亂變交織的危機和挑戰。我們該如何應對？上世紀凡爾賽體系失敗的教訓殷鑒不遠。我們不能再重蹈歷史的覆轍，不能再上演單邊主義和保護主義的老劇本。更何況我們已經生活在各國相互依存不斷加深的全球化時代，人類已經形成休戚與共的命運共同體。如果把世界多年形成的網絡化聯繫和產業鏈協同當作威脅的武器，國家間大搞關稅戰、貿易戰，甚至金融戰、科技戰，那就是開歷史的倒車，後果極其危險。我們切不可因一時的短視而犯下不可挽回的歷史性錯誤，將人類帶入災難的深淵。



事實上，面對前所未有的挑戰，多邊主義日益成為國際社會的廣泛共識。剛剛結束的二十國集團領導人大阪峰會又一次發出了支持多邊主義的主流聲音。如何踐行多邊主義？我認為，首先要有制度保障。沒有制度也就沒有秩序。要維護以聯合國為核心、以國際法為基礎的國際體系，維護以世界貿易組織為核心、以規則為基礎的多邊貿易體制。現行的國際秩序雖然不盡完美，需要改革完善，但不能全盤推翻、各行其事、為所欲為，那樣將會天下大亂。其次要有合作精神。全球性問題需要全球性合作應對，沒有哪個大力士能夠包打天下。必須同舟共濟、共同劃槳，才能乘風破浪到達彼岸。三是要有共贏意識。國際社會就是一個大家庭，應該有難同當、有福同享。零和博弈、贏者通吃行不通，追求利益最大化和本國利益至上的結果只能是衝突和戰爭。



多邊主義與習近平主席倡導的人類命運共同體內涵一致、理念相通，符合共商共建共享的全球治理觀，有利於推動建設相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係。實踐已經並將進一步證明，踐行多邊主義是人間正道，構建人類命運共同體是大勢所趨。

