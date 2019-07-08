鈕則勳：蔡韓郭三人咬很緊　呈恐怖平衡

文化大學廣告系教授兼系主任鈕則勳。（中評社 倪鴻祥攝） 優傳媒上午發布2020民調。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北7月8日電（記者 倪鴻祥）文化大學廣告系教授兼系主任鈕則勳今天上午指出，不論是蔡英文、台北市長柯文哲和高雄市長韓國瑜，或蔡英文、柯文哲與鴻海創辦人郭台銘的競爭組合，蔡、韓與蔡、郭都咬得非常緊，就像恐怖平衡，因為蔡、韓、郭3人都各有盲點，因此沒有絕對優勢可以“KO”競選對手。



優傳媒上午發布2020民調，鈕則勳出席記者會做上述表示。



鈕則勳表示，在這情況下，柯文哲具有關鍵角色，如果柯不選，票到底能轉給誰？從民調看，如果柯不選，挺柯的支持者流向郭台銘會比較多；流向韓國瑜的會比較少。



他分析，郭台銘近日聲勢上揚，有脈絡可尋，因為郭做了很多文宣行銷，與網紅合體拍帶狀影片節目，不斷推出廣告，凸顯郭是最懂產業、科技的人，也希望能藉廣告內容去形塑他霸氣或魄力的領導人需要的特質。特別是提出0到6歲幼兒國家養的政策引起藍營其他參選人討論，都在某種程度上有幫郭台銘加分的效果。



他指出，郭台銘的盲點是提出財經相關政策上只有“點”的政策，沒有建構成“線”，遑論是能幫台灣振衰起蔽的“面”，提0到6歲國家養的政策其實是偏向社會福利議題，而非民眾最期待拚經濟的議題，所以郭如果要拉開勝率，恐怕在經濟議題上要加碼。



他說，民調顯示韓國瑜小贏蔡英文，雖然不斷的造勢，民調爬升卻不明顯，甚至有下降的數字，主要是因為韓國瑜掌握的是深藍與軍公教鐵票，對中間、年輕選民拓票能力不足，尤其在網路上形成“沉默螺旋”的效應，即便有二、三成年輕人挺韓，但在社群網站上大家都不挺韓的氛圍下也會變得不敢發聲，就算韓的女兒韓冰返台救父，能拉回多少年輕選票，實在不容樂觀，這是韓最大的盲點。



鈕則勳表示，蔡英文的盲點在於她在經濟政策上拿不出具體實績，透過操作意識形態的方式轉移焦點，她參選最大盲點就是無法滿足民眾期望“總統”能拚經濟、振衰起蔽的需要，如果個這弱點不補強，蔡的民調很難大幅甩開韓國瑜或郭台銘。