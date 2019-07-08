全國醫療衛生機構數量已接近百萬

中評社北京7月8日電／“全國醫療衛生機構達到了99萬多個，民營醫院數量占醫院總數的63%，遠程醫療服務覆蓋全國國家級貧困縣和邊遠地區。醫務人員隊伍不斷壯大，執業醫師達到360萬人，註冊護士410萬人。”國家衛健委副主任王賀勝6日在此間舉行的2019中國醫院大會上發言表示，我國優質高效的醫療衛生服務體系正不斷健全。



推動健康中國建設仍需久久為功，如何解決看病難、看病貴等人民群眾最關心的問題？王賀勝表示，當前深化醫改進入了深水區、攻堅區，主攻方向就是要解決群眾看病難、看病貴的問題，破解看病難基本思路是最大限度的整合衛生資源，促進縱向聯動，構建整合型醫療服務模式。破解看病貴必須“三醫”同向發力、聯動改革。



談及現代醫院管理制度這一與醫療質量安全、健康中國建設緊密相關的內容，王賀勝表示，醫療機構特別是公立醫院必須主動適應新形勢，轉變發展思路和發展方式，加快建立現代醫院管理制度。在發展方式上，要從規模擴張型轉向質量效益型，提高醫療質量。在管理模式上，要從粗放管理轉向精細管理，提高服務效率。在投資方向上，要從投資醫院發展建設轉向擴大分配，提高待遇。



這些都是2019中國醫院大會的會議內容，本屆中國醫院大會以“不忘初心、牢記使命，奮力推進健康中國的建設”為主題，內容涵蓋加強醫院黨建、推進健康扶貧、強化質量管理、激勵科技創新、規範醫院運行等內容。據中國醫院協會統計，共有醫院管理者、業內知名專家學者等3000餘人出席本次大會。



王賀勝表示，希望中國醫院協會充分發揮行業組織的優勢，當好行業的橋梁紐帶，團結廣大醫院管理者與行業同仁積極投身健康中國建設和深化醫改的工作。中國醫院協會會長劉謙表示，中國醫院協會在下一步工作中將把工作重點與國家整體發展戰略聯繫，與國家衛健委黨組的一系列工作部署要求銜接，助力政府主管部門的重點工作部署在基層落到實處。



（來源：央廣網）