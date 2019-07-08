綠推中共代理人修法　藍轟綠色麥卡錫主義

國民黨黨團上午舉行“中共代理人修法炒選情，綠色恐怖變本加厲”記者會。（照片：國民黨提供） 中評社台北7月8日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨“立法院”黨團今天上午召開記者會指出，蔡英文宣布將在“立法院”新會期完成“中共代理人” 修法，無非是想將在野黨抹紅或塑造為須防範和消滅的“敵人”， 儼然成了“綠色麥卡錫主義”，從販賣恐懼、販賣反中以獲取2020大選勝利，希望民眾不要再支持蔡政府，下架蔡英文。



國民黨“立院”黨團總召曾銘宗、“立委”賴士葆、林為洲、許毓仁上午舉行“中共代理人修法炒選情，綠色恐怖變本加厲”記者會，嚴厲譴責蔡政府大搞綠色恐怖。



曾銘宗表示，今年5月7日“立法院”已三讀通過的《刑法》第115條之1明訂：中國大陸、港澳及境外敵對勢力適用外患罪章。《刑法》已可處理“共諜”問題，蔡政府卻火急的提出“中共代理人”修法構想，純粹是為2020大選的炒作策略。



曾銘宗指出，蔡英文的“中共代理人”修法方向，是將台灣地區人民、法人、團體或其他機構，不得與大陸地區黨、政、軍等具政治性機關、團體或其代理人，從事危害“國家安全”的政治宣傳、或參與會議發表危害“國家安全”決議、共同聲明或相應說明，違者處3年以下有期徒刑、或科500萬元以下罰金。這些文字敘述在法律定義上根本不清不楚，違反法律明確性及罪刑法定主義，也有侵害基本人權之虞，媒體及廣大台商也隨時有觸法可能，未來執行將衍生重大爭議。



賴士葆批評，民進黨已變成“獨裁進步黨”，台灣逐步邁向“綠色麥卡錫主義”，蔡政府才剛修完“國安五法”，接著又將提出“中共代理人”修法內容，這是將過去動員戡亂時期的烏雲重新盤踞在台灣上空。難道以後“海峽論壇”、“國共論壇”等相關會議都不能參加嗎？蔡政府乾脆直接宣布斷絕與大陸來往，裁撤陸委會，別再遮遮掩掩！



林為洲強調，一旦通過此法修正內容，台灣走向威權、戒嚴只差一步而已，這是蔡英文自己做槍給自己撿，一切只為了選舉。



許毓仁認為，這無疑是台灣民主大開倒車，柯文哲率領台北市政府相關局處首長、市議員、工商團體和青年創業家，赴上海參加“雙城論壇”，與大陸國台辦主任劉結一會面，也共同發表聲明。倘若依此法內容，柯不就是蔡英文口中所謂的“代理人”？要不要辦他？兩岸學術交流呢？農產品簽訂MOU呢？蔡政府施政無方，只會販賣恐懼，不斷對台灣民主法治造成傷害。