一周內兩次致命襲擊　阿富汗“和談期”爆炸牽動各方

中評社北京7月8日電／阿富汗中部省份加茲尼省首府加茲尼市7月7日遭遇汽車炸彈襲擊。該省省長辦公室通過官方臉書賬號發布消息稱，此次襲擊至少已造成12人死亡，其中包括8名安全部隊人員和4名平民。此外，還有179人受傷，且其中許多是正前往附近一所學校上學的學生。



本次襲擊正值包括塔利班在內的阿富汗各方在卡塔爾首都多哈開始為期兩天的會議之際，該會議的目的是終結阿富汗長期戰亂。此前，美國在多哈與塔利班開展為期多天的最新一輪會談。美國阿富汗問題特使哈利勒扎德表示，這是雙方自去年9月開啟此類對話以來進行的“最富有成效”的會談。



據美國《華盛頓郵報》7日報道，哈利勒扎德表示美國與塔利班在以下4個方面取得“切實進展”：外國軍隊撤軍、塔利班行動保證、永久停火和阿富汗內部各方磋商。但一些官員擔心此次爆炸事件或將影響一直遭到叛亂組織反對的此類對話的效果。



英國《衛報》7日報道稱，塔利班發言人穆賈赫德表示，數十位情報人員在此次襲擊中死亡或受傷。穆賈赫德沒有提及正在開展的對話。但近幾個月來塔利班不斷加大襲擊力度，以期在談判中獲得更多籌碼。



就在距離此次襲擊不到一周前，塔利班對阿富汗首都喀布爾發動致命襲擊，至少造成5人死亡，100多人受傷，且其中大多是小學生。阿富汗總統加尼的發言人表示，塔利班在其領導人正在卡塔爾參加和談時發動這種“可怕而可悲”的襲擊令人“匪夷所思”，此類襲擊是一種“反人類罪行”。對此，美國談判代表哈利勒扎德表示，美國政府仍對在9月1日前與塔利班達成一項框架協議抱有希望。阿富汗總統選舉計劃於9月底舉行，美國國務卿蓬佩奧上周表示，他希望能在9月初達成一項和平協議。



（來源：環球時報）