章瑩穎案嫌犯能否死刑　或兩周後揭曉

中評社北京7月8日電／美國時間2019年7月8日，章瑩穎案進入量刑階段審判。由於本案為綁架致人死亡罪，對於嫌犯克里斯滕森的刑罰，僅有終身監禁或死刑兩種可能性。根據聯邦法律，須由陪審團做出是否適用死刑的決定。



作為伊利諾伊州在2011年廢除死刑之後，被告面臨聯邦死刑的第一起審判案例，最終將如何審判？罪犯又能否得到應有的懲罰？答案或將在兩周後揭曉。



陪審團一人意見不同，被告將不會被判死刑



當地時間6月24日，陪審團一致認為克里斯滕森罪名成立，包括一項綁架致死罪、兩項虛假陳述罪。



與定罪階段類似，控辯雙方律師將就量刑問題再一次進行舉證質證——檢方將闡述被告應被處以死刑的理由，而辯方將對此進行反駁。



陪審團成員亦須就死刑判決達成一致意見，如有一人持不同意見，被告將不會被處以死刑。預計量刑階段將持續兩周左右。



章瑩穎家屬代理律師王志東表示，檢察官辦公室當初詢問章家人對被告懲處死刑的意見時候，章家人曾明確表示，“希望檢方考慮並要求判處死刑”。



有專家分析指出，是否能判死刑，考量因素包括犯罪的主觀惡性、手法殘忍程度以及嫌犯與檢方的配合。



按照美國聯邦法律，嫌犯的三項罪名，足以判處死刑或無期徒刑，但伊利諾伊州早在2011年就廢除了死刑。



儘管此案由聯邦法庭審理，理論上聯邦刑法可超越州立法量刑，但作為案例法國家，這種超越判決在伊利諾伊州前無先例的情況下很難完成，陪審團需要極大勇氣和高度共識，才能實現。