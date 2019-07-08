堅持“房住不炒”房地產信托規模或將收緊

中評社北京7月8日電／2019年“進度條”已經過半，中新經緯客戶端注意到，6月以來，多省份陸續召開座談會，部署今年“下半場”主要工作內容，穩投資、擴大消費、促進實體經濟發展成關鍵詞。



地方密集發布投資計劃



6月19日，國務院常務會議指出，按照中央經濟工作會議和《政府工作報告》部署，積極做好穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期“六穩”工作，穩投資是重要方面。這在今年以來基建項目的批覆數量、政策支持及地方未來經濟發展重點上都得以體現。



據媒體統計，截至目前，發改委批覆的基建項目已超30個，總投資額超8500億元，從項目類型看，多集中在城市軌道、機場擴建、煤礦等領域。



中共中央辦公廳、國務院辦公廳日前也印發《關於做好地方政府專項債券發行及項目配套融資工作的通知》明確，符合條件的重大項目可將專項債作為資本金，為下半年基建投資奠定基礎。



中新經緯客戶端注意到，海南、吉林、陝西、甘肅等地紛紛召開會議，將穩投資作為發展重點。



6月27日，吉林省政府召開2019年第10次常務會議指出，著力擴大有效投資，加快項目落地，盡早投產達效。6月24日，海南省委書記劉賜貴在專題會議上強調，要把抓投資、抓招商、擴大消費等工作，作為實現今年全年經濟目標，以項目集中開工和簽約活動為契機，掀起投資項目的熱潮。陝西省省長劉國中在穩增長專題會議中表示，要大力促進有效投資，全力以赴加快各類項目建設進度……



此外，廣東、廣西、貴州、四川、福建等多省份密集發布重點項目建設計劃，涉及物流、水利、交通、跨境電商等多個領域。