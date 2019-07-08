網貸專項整治時間表明確　加大追贓挽損力度

中評社北京7月8日電／中國證券報記者日前獲悉，近日，互金整治領導小組和網貸整治領導小組聯合召開網絡借貸風險專項整治工作座談會，明確了網貸專項整治時間表。三季度整治工作將加大良性退出力度，四季度將整改基本合格機構納入監管試點。



加大追贓挽損力度



會議指出，專項整治工作總體上推進順利，但行業風險仍處於高位。從前期檢查情況來看，歸集資金池、違規放貸、變相承諾保本保息、信息披露不透明等違規行為依然較為普遍。部分平台甚至存在股東自融、製造假標、虛假注資、資金挪用等嚴重違法違規行為，行業重大風險隱患不容低估。



為進一步壓降存量風險，今年三季度，整治工作將繼續嚴格落實降機構數量、降行業規模、降涉及人數的“三降”要求，利用合規檢查、多方監測系統分析核驗等手段對機構進行穿透式核查，加大良性退出力度。對於少數在資本金和專業管理能力等方面具備條件的機構，允許並鼓勵其申請改制為網絡小額貸款公司、消費金融公司等。對於擬轉型或清盤的機構，督導企業盡快制定兌付方案並抓緊付諸實施。



四季度，在合規檢查、接入系統、數據核驗等工作基本完成的基礎上，將逐一對在線運營機構進行分類管理，多措並舉化解風險。專項整治工作按照“成熟一家、納入一家”的原則，將整改基本合格機構納入監管試點。根據理論和實踐經驗，網貸機構定位於信息中介，但撮合的是金融業務，需要具備若干必要的條件。有關部門在擬定的監管試點方案中，對網貸行業風險準備金、風險補償金、合規保證金、股東資質等提出了明確要求，以提升網貸平台緩釋風險、保護投資者的能力。



下半年，整治工作還將加大對已出險機構追贓挽損的力度，及時回應投資人關切和訴求，暢通投訴和維權渠道。與此同時，會議強調，各地各部門各單位要進一步加大監測監督工作力度，及時發現和糾正虛假宣傳，嚴肅查處各種違規展業活動，堅決打擊造謠傳謠行為，確保互聯網金融風險整治不斷取得新的進展。



嚴禁新增互聯網金融機構