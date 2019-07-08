蔡拜會新北綠議員　鄭宇恩：各派系都到了　

蔡英文拜會民進黨新北市議員。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北7月8日電（記者 洪德諭）蔡英文8日前往新北市議會拜會民進黨籍議員，進行初選後的整合，歷經2小時座談後，黨團總召何博文表示，氣氛非常融洽。黨籍市議員鄭宇恩也提到，幾乎各派系議員都出席，可以顯現新北市整合算成功。



蔡英文8日近11點抵達新北市議會，中午與黨籍議員一起吃便當會，蔡會後並未受訪，由與會議員轉述會議狀況。出席陪同的還有“國策顧問”黃承國、新北市黨部主委、“立委”余天。



何博文透露，今天氣氛非常融洽，吃便當並進行意見交流，如同自家人吃飯般，蔡也非常有誠意，針對議員提出的問題一一給予具體答覆，可說是“知無不言 言無不盡”，充分發揮“中央”跟地方溝通的效果。蔡英文則關心“中央”落實到地方的政策，包括育兒津貼、長照2.0等，也強調“中央”的相關政策，不僅擬妥政策且經費充足，地方具體提出需求，“中央”將會在能力所及給予支援。



鄭宇恩則說，蔡英文肯定新北議員的組織動員能力，希望不要因為經過大環境的挫折而缺席，要把地方組織動員力極大化。她則反映，希望黨部的區主任、黨務專員可以發揮能力，因為在地方跑行程發現，很多國民黨區黨部主委都很努力在跑。



鄭宇恩強調，2020大選一定要整合，若沒有型式上的整合還是會散散的，因為各個議員背後擁有不同的支持者，今天的拜會幾乎各派系都有出席，可以顯現新北的整合算成功。