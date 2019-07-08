卓榮泰訪美途中　臉書透露與蔡賴通聯

卓榮泰分享初選公布那天，他和蔡英文、賴清德通話的過程。（照片：卓榮泰臉書） 中評社台北7月8日電（記者 洪德諭）民進黨主席卓榮泰率團訪美，8日在臉書分享6月13日黨內2020初選結果公布那天，他和蔡英文、前“行政院長”賴清德通話的過程，卓榮泰說，當天早上在民調計算完成後，在記者會前打電話告訴賴結果，賴則回他接受結果，並會馬上打電話蔡英文表達這個想法，記者會結束，卓則與蔡英文通電話，蔡跟他說已跟賴通過電話。卓強調，蔡、賴做了最好的示範，讓我們對台灣是更有信心。



以下為卓榮泰臉書全文：



自己對自己“下令贏”！



今天來到休士頓的“美南台灣人夏令會”，跟許多鄉親朋友報告，接下來2020大選的民進黨勝利方程式。我和旅外鄉親朋友強調，民進黨在初選過後最重要的任務就是團結，也藉此機會分享6月13日初選結果宣布當天，我和蔡英文、賴院長通電話的過程。



當天早上，“總統”初選民調拆封計算完成後，我們即將開記者會宣布初選結果。所以我在會前打電話給賴院長，告知他民調的結果。



各位知道賴院長怎麼跟我說呢？他說，他看到香港的情勢，現在我們大敵當前，初選應該要告一個段落。他會接受民調的結果，並依照他過去的承諾，支持蔡英文連任。而且他也說會馬上打電話給蔡英文，向她表示同樣的想法。



那個時候我心中非常感動！雖然我始終認為創黨33年的民主進步黨經歷這一場民主的洗禮會更強大，但還是有很多事後的整合工作必須努力，而賴清德院長的民主風度和高度，第一時間講出這樣的想法，我當場感覺，絕對有助於未來的團結！



記者會結束後，我也馬上和蔡英文通話，“總統”跟我說她已經跟賴院長通過電話。各位，這就是我們兩位國家的領導人，在我們初選結束之後，給我們做了最好最好的示範，讓我們對台灣是更有信心！



我再度感謝海外鄉親，長期以疼惜台灣的心，為台灣付出。這次來到美南夏令會，也有人稱“夏令營”；在民主時代，只有你自己可以對你自己下命令，所以請各位鄉親對自己下一道命令，明年大選我們一定要贏，大家一起“下令贏”！