跨界自造融創園：將對的人放對的位置

玉環跨界自造融創園（中評社 海涵攝） 中評社溫州7月9日電（記者 海涵）8日上午，“聚焦浙江大灣區”兩岸新媒體聯合采風團一行來到玉環跨界自造融創園參觀，實地感受台青在台州創業就業的具體情況。



玉環跨界自造融創園位於玉環市沙門濱港工業城，占地面積10畝，主要功能定位為科技孵化、創客創業、人才交流、企業文化培育、鄉村振興助力和工業設計等。融創園由跨界文化公司負責主體運營，全力打造台青創業“圓夢工廠”。開園至今，已經引來6家台灣創客團隊入駐，與多所台灣高校展開產學合作，吸引近百名台灣青年、大學生前來創業和參加社會實踐。今年上半年，台灣大葉大學的一批大學生入駐融創園，開展為期4個月的實訓教學活動。該園被評為台州市優秀眾創空間。



據在玉環跨界自造融創園工作的一名台灣青年介紹，跨界自造是個全方位的設計策劃執行公司，也是協助台灣青年立足大陸創業就業的平台。其目標就是“將對的人放對的位置，做對的事”。跨界自造立足玉環、逐鹿全國、放眼世界。圍繞業務來源、項目執行、平台管理，跨界自造形成了緊密相扣、跨界驅動可持續發展的運營結構。跨界自造主要有三個核心理念，分別是跨界、自造和融創。所謂“跨界”就是跨文化隔閡、跨行業隔閡、跨意識隔閡、跨海峽隔閡；所謂“自造”，就是自帶造血能力，自帶專業經驗，自帶智慧財產；所謂“融創”就是自然發展生成、自然碰撞融合。跨界自造的運營內容包括城鄉全方位頂層規劃設計，全方位品牌與戰策略，全方位規策劃執行，台灣創客西進“候鳥栖地”，台灣高校實訓教學中心，台灣高校暑期實習工作營，台灣高校人才智財庫。



玉環跨界自造融創園負責人蔡幸爵告訴記者，跨界自造融創園不同於其他青創平台的地方在於，它是一個全方位的設計規劃公司，除了設計規劃之外還要負責具體的落地執行。園區成立的核心思想不在於來過多少台灣青年，而是留下了多少台灣青年，並準確地將崗位需求對接到每一個青年。



他說，來到跨界自造融創園的台灣青年並不會全盤交給外面的企業進行鍛煉，而是由園區內的老師親自帶領、指導。青年們白天在外邊的企業實習，晚上會回到園區內住宿。園區每個晚上都會舉辦各式各樣的沙龍，比如會請瑜伽師、中醫師、調酒師等。來到園區內的台灣青年所接受的歷練是完整的，他們在這裡可以真正感受到社會和市場的真實狀態，提早認識到大學畢業之後的江湖。



據了解，台州市高度重視引商引智工作，不斷優化台青創業就業環境，做到政策紅利與產業優勢並重，鄉情橋梁和人才交流並舉，有一批台商台幹在台州市創業就業，每年也吸引了眾多台灣青年大學生來溫州市實習。跨界自造融創園無疑是其中的一個生動案例。

