原歐理會主席范龍佩：中歐關係應該更加強勁

歐洲理事會前主席范龍佩出席第八屆世界和平論壇並講話（中評社 郭至君攝） 中評社北京7月10日電(中評社報道組）7月8日，在世界和平論壇大會上，原歐洲理事會主席、比利時前首相范龍佩表示，各國的發展都離不開和平的環境，當前國際機構在促進和平方面還需要有所改進，而最關鍵的是各國要攜起手來進一步推進世界發展的共同繁榮。



范龍佩指出，隨著全球化的發展，一方面各國日益關聯，但是由於全球化發展成果不均衡，導致各國更加關注自己的利益，自利的傾向更加嚴重；近年來世界貿易速度放緩，民族國家地位不斷增強，獨立和關聯之間開始出現一種微妙的張力，甚至出現一種去全球化的現象。



“全球化被越來越少的人認為是一種雙贏的選擇。”他表示，面對這種保護主義抬頭的現象，全球各國都應該認識到，促進全球繁榮離不開開放的貿易。各國必須加強進一步合作，也更需要勇氣和策略來解決保護主義問題，促進全球經濟長久的穩定和繁榮。“不管是移民問題還是技術變革都不能依靠一國的力量單打獨鬥。”他強調。



范龍佩稱，中國與歐盟都是多邊主義的受益者，目前歐盟中有一些大國與中國有很好的雙邊關係。“但是我們不僅需要雙邊關係，更重要的是我們需要有更強勁的中歐關係”，他明確表示，真正把舵定向的還是歐盟，中歐應該進一步處理好中歐雙方的分歧。



他還特別提到，今年4月，中歐已經就中歐投資協定達成共識，“如果能夠在2020年談成，將進一步有助於解決好我們之間的分歧。”范龍佩說。



赫爾曼·范龍佩（Herman Van Rompuy），首任歐洲理事會常任主席，比利時前首相，出任首相後，憑借其謹慎踏實的工作作風及高超的協調技巧，使比利時政府空前團結，因而廣受比利時民眾和政界擁護，被譽為是“創造奇跡之人”。范龍佩愛好文學，尤其喜愛日本短詩——俳句，經常用荷蘭文寫俳句，內容大都關於歌頌大自然。他喜歡鄉村生活，被比利時人稱為“極簡主義聖人”。



（記者：郭至君 徐夢溪 實習記者：葉甘霖 劉華峰）