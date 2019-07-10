印尼首位女總統：最重要的夢想是世界和平

印尼前總統梅加瓦蒂出席今年的世界和平論壇並發表演講（中評社：郭至君攝） 中評社北京7月10日電（中評社報道組）印尼前總統梅加瓦蒂在第八屆世界和平論壇上發表主旨演講，她強調，要在心靈中高歌和平，攜手促進兄弟情誼和團結精神，為實現朋加諾的理想共同奮鬥。



梅加瓦蒂表示，她的父親傳遞了一個夢想，要創造沒有爭端和緊張局勢的世界和平，讓孩子們可以自由成長，因為正義和福利適用於每一個人。要相信有一天太陽會升起，和平的陽光將照亮整個新世界。梅加瓦蒂隨後引述朋加諾1960年在聯合國大會上的講話，維護世界穩定的互惠互利的共同責任。當時朋加諾說，把一個國家排除在國際關係之外是不公平的。朋加諾作為印度尼西亞的代表爭取讓中國加入聯合國，讓韓國，越南和非洲人民重新統一，而當時，這些國家被帝國主義分裂。



梅加瓦蒂接著說，朋加諾也曾為阿爾及利亞爭取獨立，為古巴和老撾爭取經濟獨立。印尼為參與創造世界和平所做的努力不容置疑。梅加瓦蒂還鼓勵世界各國效仿印尼，在解決每一次爭端時總是優先考慮通過協商達成共識。



梅加瓦蒂，生於1947年，印尼首位總統蘇加諾之女，現任印尼民主鬥爭黨主席。2001年，當選為印尼首位女總統。從小生活在爾虞我詐的政治環境中，梅加瓦蒂學會了用沉默來保護自己。她自己曾說，“對我來說，沉默就是政治行為”，因此也得了一個外號——沉默的雌獅子。



（記者：郭至君 徐夢溪 實習記者：葉甘霖 劉華峰）