來玉環“台寶我家”　體驗地道台灣商品

台灣商品體驗館（中評社 海涵攝） 中評社溫州7月9日電（記者 海涵）8日上午，“聚焦浙江大灣區”兩岸新媒體聯合采風團一行來到玉環台灣商品體驗館——“台寶我家”，一探館內琳琅滿目的特色台灣商品。



台灣商品體驗館坐落於大麥嶼港區海峽兩岸（玉環）商品交易物流中心，依托大麥嶼港對台直航優勢這一便捷的兩岸交通運輸，為台灣商品廠家直供提供便利，是專業的台灣商品的集散平台。該體驗館自今年年初開業，主要經營台灣特產酒品、水果、日常用品、茶葉茶具，以及保健化妝品，匯集各式台灣名品2000多種。台灣商品體驗店隸屬於浙江鴻疆商貿有限公司（簡稱鴻疆），鴻疆也是玉環市出台“玉環惠台30條”政策後，首家受惠並落地玉環的台資企業。



據該體驗館負責人唐詮糧介紹，台灣商品體驗館一天的營業額可達數萬元。這些商品的價格有的比線上還要便宜，而且是真正從台灣過來的，因此具有比較優勢。這些商品都是每周從台灣各地集中到基隆港之後運送過來的，大概晚上發船次日就會到達，每次可發200多個貨櫃。由於大陸的商檢海關非常支持，因此，通關的過程也很順利。目前體驗館內精選的商品種類有兩千多種，到那時希望日後經過更新和淘汰可以達到3000到4000種。



他說，在玉環設立台灣商品體驗館其實其定位就是希望通過玉環帶路連接到江浙滬，最後可以有機會做到大陸的各個地方。這個規劃已經在進行中了，目前正在同各地的朋友進行接洽，通過他們的配合，供應鏈才會慢慢做起來。合作是翅膀，人才是中心，互聯網事工具，三者具備供應鏈才能配合起來。台灣商品集市負責人唐詮糧：



唐詮糧說，“兩岸本來就是一家人，玉環對於我說來非常的親切，因此我們計劃未來在玉環開3到5家台灣商品體驗店，給玉環的市民打造一些大型的生活體驗店。希望借助玉環大麥嶼港——台灣基隆港這一黃金水道，把更多優質的台灣商品及時、快速引進到大陸市場，把台灣商品集市打造成台灣優質商品在玉環的一個匯集點，促進兩岸融合發展。”



據悉，台灣商品體驗館所在的浙台（玉環）經貿合作區經浙江省人民政府批准，已設立7年，期間連續4年蟬聯全省對台經貿合作區優秀單位，榮獲“浙江省十佳開放平台”。合作區以促進兩岸融合發展為己任，主動服務台胞，促進交流交往，舉辦了送台胞回家過大年、海上直航中秋行海峽兩岸（玉環）青少年棒球社團等文化交流活動。合作區開啟一站式服務台胞窗口，開展免費為台胞代辦手機卡、銀行卡等服務，向往返台台兩地的台胞贈送船票近400張。合作區內有大麥嶼港一類口岸，有直達基隆港的客貨運滾裝班輪，今年5月直航客運量突破20萬人次。為架好兩岸往來的“海上橋梁”，合作區港口基礎設施和對台貿易設備不斷完善，建立專用的客滾碼頭，建成旅檢大廳，設立兩岸商品交易物流中心，配置貿易商品檢測設備等，極大地方便了兩岸同胞的往來，促進了兩岸貿易的開展，成為長三角地區對台經貿的橋頭堡、兩岸人流物流的集散地合作區積極整合各類青創資源，穩步推進“一基地＋N中心”青創模式建設。

















