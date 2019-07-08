綠灌票挺韓國瑜？黃偉哲：幹嘛黑民進黨

黃偉哲8日主持登革熱防疫顧問團成立。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南7月8日電（記者 趙家麟）中國國民黨2020初選民調8日啟動，綠營介入“灌票”挺韓之說甚囂塵上，民進黨台南市長黃偉哲8日受訪表示，這是子虛烏有的指控，國民黨此時搞好自己的初選就好，幹嘛來黑民進黨？



國民黨2020初選民調8日至14日進行，15日公布結果。但綠營基層則流傳“有瑜點魚、無魚吃菜（蔡）”亦即“灌票”挺韓的說法，民進黨則是已經否認有進行“組織性的動員”。



黃偉哲8日下午主持登革熱防疫顧問團成立儀式，會後受訪針對綠營“灌票”介入國民黨之初選之說表示，如果民眾這麼容易被政治人物帶來帶去的話，在民進黨初選的時候早就發生了，不會等到國民黨初選才發生。這個時候，他覺得講“灌票”這樣的話是政治口水。



黃偉哲進一步提出質疑，到底是誰灌誰？到底是灌民調數字？還是在聲勢上灌？還是網路上的灌水？他說，目前為止，綠營支持者的自主性很高，不容易受到政治人物的影響，也沒看到民進黨有什麼樣的政治人物出來呼籲做所謂投誰的問題，“應該是沒有，這屬於子虛烏有的口水階段。”



他說，“國民黨自己辦初選，自己去搞好就好了，幹嘛來黑民進黨？這部分，我們沒有辦法接受這樣的（灌票）指控。”

