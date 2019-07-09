對台直航不斷突破　大麥嶼成兩岸交流紐帶

大麥嶼港的候客廳（中評社 海涵攝） 中評社溫州7月9日電（記者 海涵）8日上午，“聚焦浙江大灣區”兩岸新媒體聯合采風團一行來到大麥嶼港，參觀了解對台直航情況。



玉環大麥嶼港是浙江台州港的重要港區，距台灣基隆港163海里，是長三角地區離台灣最近的直航港口，港內錨定避風條件優良，自然條件得天獨厚，5萬噸級船舶雙向自由進出。港區已建成各類碼頭17座，投用萬噸以上碼頭5座，港區具備一類口岸功能2009年大麥嶼港獲批為對台直航港口，開通至台灣基隆港定期客運航班，是大陸長三角地區唯常態化對台客運直航港口。目前，已累計航行700餘航次，運送兩岸同胞超20萬人次。2014年1月開通對台貨運直航以來，進出貨物逐年增加。直航貨物有大巴車SKD、工程車、散貨拼箱凍魚、牽引車和合金鋼材等，貨物集散立足浙江，輻射長三角，有力促進兩岸貿易。直航10年來，港航設施巨變。對台直航新旅檢大樓正式啟用，海峽兩岸商品交易物流中心工程建成，對台直航客貨滾裝碼頭投入使用，成為浙江省規模最大配套設施最為齊全的對台客運直航港口。



據了解，目前，在大麥嶼與基隆港之間每周會有一次往返航班，分別是周五晚上六點從基隆發至次日早上八點半抵達大麥嶼，和周六晚上六點從大麥嶼出發至次日早上八點半抵達基隆，都是夕發朝至，十分便捷。



往來大麥嶼和高雄的是“中遠之星”，這是目前海峽兩岸直航航線中最大的客貨滾裝船，全長186米，寬25.5米，總噸位26，847噸，淨噸8，054噸，航速22.85節。“夕發朝至”准班准點以及強抗風能力是中遠之星最大的亮點。目前，中遠之星常態化運營廈門－台中、廈門－基隆、基隆－大麥嶼每周各一個往返航班。



浙台（玉環）經貿合作區管委會主任許敏表示，大麥嶼－基隆航線十分受在長三角地區創業的台灣青年的青睞。同時，台州市還出台惠台政策，為在台州範圍內創業就業的所有台胞每月提供一套往返船票。



大麥嶼港口候客大廳的頂棚被設計成了海浪的形狀，許敏說，這代表著兩岸之間的那彎海峽。他們還舉辦了送台胞回家過大年、海上直航中秋行等情意滿滿的活動。



他表示，大麥嶼對台直航不僅僅是一種交通方式，更是兩岸之間交流的紐帶，體現了兩岸之間難以割舍的關係和情感。大麥嶼港背靠寶島台灣、面向祖國大陸的廣闊市場，充當著橋頭堡的作用。通過玉環這麼一個橋頭堡，可以使台灣的資源、商品、人才源源不斷地走向大陸，使兩岸團結一致向前走。通過直航這樣便捷快速的交通運輸方式，可以使台灣的商品和農產品快速到達大陸，這也是最節省、最好的一種方式。這無疑就提供了一個很好的市場環境。其實台灣同胞來大陸發展真正缺乏的並不是惠台政策，而是好的市場環境。有了好的市場環境，惠台政策作為一個輔助性的東西，會更能促進台灣同胞創業就業的成功。









