中評關注：吸引外來人才　香港優勢有哪些？

“青年創研庫”日前公布有關“吸納多元化年輕人才來港就業”研究報告（中評社 張心怡攝） 中評社香港7月9日電（記者 張心怡）香港青年協會青年研究中心成立的“青年創研庫”日前公布有關“吸納多元化年輕人才來港就業”研究報告。報告中提出年輕外來人才選擇到香港就業的五項主要優勢因素，其中包括地理位置優越、生活環境國際化、工作機會多、社會秩序良好等。



報告指出，第一，香港整體環境國際化、充滿活力、跨國企業多，有利於培養世界視野，對年輕外來人才相當有吸引力。同時，香港具表達自由的社會環境和重視工作的文化，特別吸引來自內地的人才。



一方面，國際化環境令外來人才有機會與其他國籍的人才交流，增加見識；另一方面，也能讓外來人才學習到其他工作文化和處事方式，提升工作練歷。報告中提到，部分受訪者認為，香港工作環境相當自由，令他們有較佳的發揮機會；同時，自由和方便的環境亦讓他們有機會培養更廣闊的視野，提升自身的質素，令生活更充實和有效率。



第二，香港的良好社會秩序、高水平的生活質素，以及強大的外派人員小區，令年輕外來人才有信心來港工作。在選擇工作地點時，不少年輕外來人才都著重目的地的安全和整體生活水平。受訪個案表示，香港較很多國際化的城市更為安全，是選擇香港作為事業發展地點的重要考慮。亦有受訪者提到，雖然香港在居住方面的成本貴且面積細小，但其他方面的生活質素較佳，例如食物安全、日常生活用品等。



第三，個別行業在香港的發展機會較佳、工作機會多；同時，香港社會開放，就業市場機會較平等，有能力者能獲得理想薪酬，是能夠吸引年輕人才來港發展的職場環境。



報告認為，行業的發展機會是受訪年輕外來人才來港的重要考慮之一。有從事金融業的個案表示，原居地加拿大金融業不太發達，因而決定出外發展，雖可到美國從事金融業，但由於他懂中文，認為金融業同樣非常蓬勃的香港更能發揮所長，便特意尋覓香港的相關工作。



第四，曾來港就學的年輕外來人才較熟悉香港，願意留下就業，加上非本地畢業生留港／回港就業安排的便利，以及雇主願意聘用在港畢業的人才，非本地畢業生成了年輕外來人才的重要來源。



報告表示，外來人才要來香港就業，可根據一般就業政策（適用於非內地居民）或輸入內地人才計劃（適用於內地居民）留港或來港就業，但若根據這兩項計劃來港就業，就必須在取得簽證前獲得香港職位的聘書，再由雇主為該等人才申請簽證；若他們需轉換工作，必須由新的雇主再為他們提出申請，即他們不能自由轉換工作。



第五，香港地理位置就近內地和東亞地區，方便這些地區的年輕人才來港就業；而伴侶在香港生活，也促使受訪者留在香港就業。部分個案表示，希望在離家不太遠的地方就業，尤其對內地的受訪人才而言，香港的地理位置確實便利。



研究報告中亦提到，豐富和高質素的人才庫，對缺乏天然資源地區的經濟起著重要作用。香港對外來人才的吸引力，包括整體國際形象和自由的環境、優良的社會秩序和高水平的生活質素、良好的事業發展機會和開放平等的職場環境、有利的地理位置，加上部分曾來港就學青年與香港的聯繫。這些固有的優勢因素是香港能保持吸引力的基礎，值得繼續保持和加強，以持續吸引高質素人才來港貢獻香港經濟。