王緝思答中評：美對台政策不會有根本性變化

王緝思回答中外媒體提問（中評社 李娜攝） 中評社北京7月9日電（中評社報道組）7月8日，中國知名國際政治學家、北京大學博雅講席教授、北京大學國際戰略研究院院長王緝思在第八屆世界和平論壇舉行的新聞發布會上就美國對台政策回答中評社記者提問時表示，美國對台政策不會發生根本性變化，不會走向公開支持“台獨”，或者否定一個中國政策的時候，美國對台政策並不會像對中國大陸政策一樣發生大的變化。



王緝思表示，美國對台政策不是一個簡單的政策，美國一直說堅持一個中國政策，而不說堅持一個中國原則，意思就是在中美建交公報和其他文件裡面說的，在外交上承認中華人民共和國，不承認有另外一個中國，不會承認台灣作為一個“中華民國”實體在國際法上的地位，只承認一個中國，這就是美國的一個中國政策，這跟我們說的台灣是中國領土一部分，中華民族要實現和平統一，兩者之間還是有很大差距。



王緝思判斷，現在美國對台灣政策出現一些變化，但還不是一個根本性變化。雖然這種變化需要進行更多的防範，比如美國可能向台灣出售更多的武器，比如F16戰鬥機，還有台灣領導人蔡英文要過境美國等。他認為我們需要警惕美國和台灣之間的軍事、政治關係都可能會比過去有所發展，這也值得我們去思考下一步應該怎麼做。



發布會上，王緝思重點回答了中外媒體記者針對美國對華政策的看法，他表示，從去年特朗普政府決定對中國開展貿易摩擦或者貿易戰以來，兩個國家關係出現了更大的逆轉——美國對華政策發生質變，從原來的合作與牽制並重發展到現在對中國全面施壓的一個嚴重失衡的局面。但從長遠來看，中美關係還是會有轉機，將會出現一些積極因素逐漸把中美雙方重新連接到一起，但是需要多長時間，還有待觀察。



（記者 李娜 實習記者 葉甘霖 劉華峰）

