連續7個月增持人民幣債券　外資加速進入中國市場

中評社北京7月8日電／中央國債登記結算有限責任公司（下稱中央結算公司）最新數據顯示，截至今年6月末，境外機構持倉中國債券的規模再創歷史新高，達到約1.65萬億元；當月淨增持346.19億元，為外資連續第7個月增持中國債券。同期，境外機構在上海清算所持倉中國債券3090.43億元，單月增持超400億元。



全球投資者快馬加鞭駛入中國市場，體現了其對人民幣資產和匯率的信心，以及投資渠道持續優化後的效應。



境外機構看好中國市場，從其持有中國債券市場餘額上便可看出。截至6月末，外資持有銀行間債券規模超過1.95萬億元，較“債券通”推出前增長超過一倍。



中美國債利差進一步走擴，是中國債券受到外資青睞的一大原因。從歷史數據看，聯訊證券首席經濟學家李奇霖認為，以10年期國債到期收益率－10年期美債到期收益率為度量的中美國債利差，確實和境外機構持有的境內債券環比增量有著較強的正相關性。



7月5日，美國10年期國債收益率為2.04%，仍處於近三年來較低水平。當日，中國10年期國債收益率為3.1705%。



同時，在全球貨幣再寬鬆的背景下，不少國家的債券收益率跌入負利率區間。“對於外資機構而言，中國10年期國債3.2%的收益率點位，配置價值凸顯。從而吸引了境外機構加大對中債的增持力度。”李奇霖稱。



投資渠道的拓寬和政策措施的實施，令中國債市逐步成為全球主流債券指數的吸納目標。



除了今年4月已經納入中國債券的彭博巴克萊全球綜合指數（Global AGG），摩根大通新興市場政府債券指數－全球多元化指數（GBI－EM GD）和富時全球政府債券指數（WGBI）也向中國債市拋出了橄欖枝。