陝西漢中脫貧兩大“法寶”：穩增收、助健康

中評社北京7月8日電／記者在陝西省漢中市採訪時了解到，漢中市貧困人口從2015年底的50.23萬人減少到2018年底的15.03萬人，貧困發生率由17.2%下降到5.15%。但貧困人口實現脫貧並不意味著貧困的消失。如何實現穩定脫貧不返貧？漢中聚焦“群眾增收難”和“易返貧”兩大脫貧攻戰中的難題，精准施策，讓貧困群眾穩步脫貧、致富。



以產業發展打實脫貧基礎，實現穩增收



沒有可持續的產業，容易出現政府前腳扶貧，貧困戶後腳返貧。因此，漢中市把建立扶貧產業作為打贏脫貧攻堅戰的根本之策。



佛坪縣位於秦嶺南坡腹地，因為交通不便，缺乏支柱產業，這裡也是陝西省的深度貧困縣之一。縣銀廠溝村的113戶367人中，就有建檔立卡貧困戶24戶55人。為了維持生計，有勞動力的村民多選擇外出打工謀生，收入極不穩定。



近年來，銀廠溝村通過發展農民專業合作社，鞏固大鯢特種養殖、苗木、板栗等傳統產業，建設200多畝大山獼猴桃園等措施，銀廠溝村也脫了貧。



姜東創辦的“綠葉仙棕”就是產業扶貧的一個例子。2013年，在外工作的他在在一次返鄉途中發現了家鄉漫山遍野的山棕櫚，當時就覺得，如果能把這些棕櫚做成床墊，會是一條不錯的致富之路。在學習了相關技術後，姜東和妻子一起返鄉創辦了“綠葉仙棕”山棕專業合作社。合作社開辦以來，優先吸納了20多名村民務工，幫助30多位貧困戶增收脫貧。



為了把更多貧困群眾嵌入產業鏈，漢中市鼓勵貧困地區入園入社全覆蓋和貧困戶結對幫扶的精准扶貧新模式。一批“村級學支部＋互助合作社”、”企業＋合作社＋貧困戶”“園區＋合作社＋貧困戶”、“基地＋貧困戶”的專業合作社在漢中如雨後春笋般建立起來。



漢中市扶貧辦的一份數據資料顯示，漢中市312家中小企業帶動了1.6萬貧困戶；2300多個經營主體與貧困戶簽訂就業合同，穩定帶動6.04萬貧困戶在產業鏈上受益。

