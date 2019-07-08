5百坪官邸不住　韓為何月付2萬租30坪小宅

高雄市長韓國瑜接受媒體訪問。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄7月8日電（記者 高易伸）韓國瑜就任高雄市長迄今，捨官邸不住，選在外頭租屋。有媒體追蹤11天找到韓的租屋處，今日以頭版“韓國瑜神秘豪宅曝光”、“月租4萬爽住豪宅”等對韓“房事”進行報道。韓國瑜下午回應表示，歡迎媒體跟質疑的民進黨議員到家裡泡茶，看看我住的地方。



韓國瑜上任後將市長辦公室搬遷到鳳山行政中心，5月間又傳出辦公室遭陳菊任市長時的市長室機要科人員入侵，驚動各方。韓國瑜上任後捨豪華、氣派的高雄市長官邸不住，自已付錢租住小房子，箇中原因受到矚目。高雄市長官邸位於苓雅區凱旋二路7號，1979年興建，雙併式透天別墅，地坪522坪，建坪270坪。



回應媒體追問，韓國瑜說，自己掏腰包一個月新台幣2萬多，住20、30坪(一坪約3.3平方米)公寓，不值得被這麼大注意，好像我住個阿房宮一樣大，自己過得是小市民的生活。



該媒體報道，高雄市長韓國瑜上班會從租屋處搭VOLVO休旅車至蓮潭會館後換乘市府公務車上班或匿蹤。對此，韓強調，這件事情不該引發軒然大波，自己自掏腰包是因為不想住這麼大一個官邸，因為時常只有我一個人在，可以住比較小的房子，沒打擾到任何人，也沒有佔公家便宜。一個小房子，簡單的食衣住行如此而已。



韓國瑜嚴肅表示，這個事情不應該引起這麼大的軒然大波，靜悄悄的是因為不想麻煩隨扈，所以有時候會安排車輛接送。如果大家好奇，我到底住什麼樣的房子？歡迎新聞界的好朋友以及質疑我的民進黨朋友到我家看一下，泡泡茶、聊聊天，非常歡迎，看看我住的房子沒什麼了不起，就是個簡單的公寓。不值得這麼大的注意，好像住個阿房宮那麼大。哪有這個樣子？我過的生活就是小市民的生活。



媒體報道韓國瑜租屋處權狀約50坪。含平面車位約新台幣1500萬元，且是透過友人介紹入住？



對此韓國瑜說，（租金）一個月大概兩萬多，是透過仲介，就是個2、30坪的房子，歡迎大家來看看，尤其民進黨議員把它講得很神秘的樣子，來我家泡茶聊天就知道了。