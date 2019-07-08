國際半導體遭遇寒冬　中國存儲方隊逆勢擴張

中評社北京7月8日電／在中美貿易摩擦有所緩和之際，日前紫光集團宣布組建DRAM集團，讓市場注意力集中到國內存儲器布局上。當前國際存儲寡頭壟斷的格局下，國內存儲方隊既要面對技術、團隊等方面的叠代差距，又要面對當前國際半導體市場勢弱，存儲大幅降價的風險，迎難而上，逆勢擴張。



國際半導體產業降溫



6月30日晚間，紫光集團宣布了組建DRAM事業群的計劃，並配套部署人事安排，深化和完善紫光集團“從芯到雲”產業鏈的建設。而如果放眼國際，此時紫光集團布局DRAM可謂迎難而上，逆勢擴張。



據美國半導體行業協會官網最新統計，5月全球半導體銷售額為331億美元，同比2018年同期減少14.6%，環比4月有所少量增長；而且相比去年同期，全球所有區域市場的半導體銷售均出現下降，其中美洲下降最多，達到27.9%，日本下降13.6%，中國下降9.8%，亞太其他地區下降12.6%。



美國半導體行業協會總裁兼首席執行官約翰·諾伊弗表示：“全球半導體銷售額今年5月沒有達到去年同月的銷售額，這是連續第五個月出現同比負增長。”今年存儲器可謂遭遇“寒冬”。其中DRAM（動態隨機存取存儲器）雖然位居半導體存儲領域市占率第一的地位，2017年迎來銷售環比大增，但今年情況發生逆轉。



TrendForce旗下內存儲存研究已連續指出，受到美國禁用華為事件持續發酵，華為智能型手機以及服務器產品在未來的兩至三個季度可能將持續遭受嚴重的出貨阻礙，下半年DRAM產品的旺季需求將遭受衝擊，行業見底時間或延長。



據預測，第三季DRAM價格展望跌幅由原先預估的10%將擴大至10%到15%。考慮國際存儲三家大廠的競爭態勢，加上DRAM制程技術已經面臨物理極限，預估DRAM價格要跌破供貨商的生產總成本可能性極低，但是，中美貿易戰升溫恐使得今年下半年需求急凍，不確定性氛圍提高使得數據中心的資本支出放緩，在今年年底前，體質較弱的DRAM供貨商恐怕將遭受庫存損失，財務報表可能轉虧；預計DRAM價格可能將到2020年有機會出現止跌回升。