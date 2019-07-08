多空因素交織加劇油價走勢不確定性

中評社北京7月8日電／儘管石油輸出國組織歐佩克將減產協議再延長了9個月，但這一利好消息因需求的疲軟而大打折扣。下半年，全球貿易形勢和地緣政治仍存不確定性，經濟增長存在下行壓力，市場基本面可能難以避免出現供過於求的狀態，給國際油價帶來壓制，走勢難言樂觀。



2019年上半年，國際原油價格背離了傳統意義上的淡旺季。一季度淡季不淡，受石油輸出國組織（OPEC）繼續執行減產協議等影響，紐約輕質原油期貨價格和倫敦布倫特原油期貨價格從去年末的低點反彈，並雙雙於4月下旬達到了近5個月來的最高點，分別為66.30美元／桶和74.57美元／桶。



但到了5月中下旬，國際原油價格旺季不旺，出現顯著下跌，隨後進入約兩周的盤整階段，這背後是國際貿易爭端加劇、全球經濟數據不佳、石油需求疲軟等因素。不過，6月下旬海灣地區緊張局勢加劇，引發市場對全球原油供應和運輸的擔憂，國際原油價格又出現了漲勢。



7月2日，第6屆歐佩克與非歐佩克產油國部長級會議在維也納召開，各方一致同意將現有的減產協議延期至2020年3月底。但國際油價卻應聲跳水，究其原因，是需求疲軟、庫存充足等利空因素抵消了減產的利好。



今年以來，全球經濟增長動能減弱，貿易摩擦則帶來新的負面影響，國際貨幣基金組織預測，到2020年如果算上目前所有關稅的影響，全球經濟增速將下滑0.5%。而在今年4月最新一期的《世界經濟展望》中，其已經下調2019年全球經濟增速至3.3%，為金融危機以來新低。經濟合作與發展組織也將2019年全球經濟增速預期自去年預估的3.9%下調至3.1%。



最新發布的多個經濟數據也不容樂觀，摩根大通和IHS馬基特公司編纂的全球製造業指數6月跌至2012年以來的最低水平，新訂單大幅減少，商業樂觀情緒降至歷史最低水平。美國6月Markit製造業PMI初值50.1，創2009年9月以來新低，1日公布的美國6月ISM製造業指數報51.7，刷新32個月最低。



G20峰會顯露出一些積極信號，如中美重啟磋商、中日加強合作、美日貿易談判提速等，但國際貿易形勢、中東地緣政治的走向還存在較大不確定性，全球經濟增長仍有下行壓力。