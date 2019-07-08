穩投資加碼　投融資改革新政醞釀推出

中評社北京7月8日電／今年以來，以《政府投資條例》實施為重要標誌，我國投融資體制改革正在提速推進。記者了解到，當前形勢下，投資項目資本金制度的完善或成投融資體制改革下一步的重頭戲。發改委等部門已於日前開始密集調研，醞釀推出相關新政，將聚焦基礎設施融資模式創新，完善投資項目資本金制度，吸引更多民間資本參與重點領域項目建設。



2016年7月，《中共中央國務院關於深化投融資體制改革的意見》正式對外發布，旨在解決投融資管理體制中存在的簡政放權不到位、融資渠道不暢通、法制建設滯後等系列問題。隨後，投融資體制改革開始步入“快車道”，尤其是今年7月1日，我國政府投資領域的首部行政法規——《政府投資條例》開始正式實施，政府投資行為自此有法可依。以條例出台為契機，國家發展改革委研究出台系列相關配套舉措，投融資體制改革開始全面提速。



當前，解決穩投資的資金來源問題、完善投資項目資本金制度被提上日程，或將成為投融資體制改革下一步重頭戲。投資項目資本金，是指在投資項目總投資中，由投資者認繳的出資額。業內指出，項目資本金制度對於宏觀經濟調控、防範金融風險、優化產業投資結構等具有重要作用。



今年政府工作報告也明確提出，適當降低基礎設施等項目資本金比例。就此，相關部門已經開始啟動研究調研。國家發展改革委於日前召開座談會，聽取有關方面對完善投資項目資本金制度、改進項目資本金管理、更好發揮項目資本金作用的意見建議。來自金融機構、地方平台公司、投資咨詢機構、律師事務所及委屬研究單位的與會人士建議，要進一步明確項目資本金制度的適用範圍、資金認定標準、比例設定以及後續資金管理等問題。



記者了解到，交通運輸部也將進一步深化交通運輸投融資體制機制改革，加快構建“政府主導、分級負責、多元籌資、規範高效”的交通運輸投融資體制列入工作重點。



交通運輸部有關負責人指出，要持續穩定和完善中央交通專項資金政策，優化資金使用結構，提升預算績效管理。用足用好債券資金政策，開好政府融資的“前門”。加快推進交通運輸領域中央與地方財政事權和支出責任劃分改革。發揮市場在資源配置上的決定性作用，盤活存量資產，用存量換增量，以資產換資本等。