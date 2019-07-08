功夫熊貓“阿寶”誕下全球最重龍鳳胎寶寶

中評社北京7月8日電／記者8日從成都大熊貓繁育研究基地獲悉，該中心海歸大熊貓“阿寶”6日產下一對龍鳳胎。截至目前，這對大熊貓幼仔是全球初生體重最重的人工圈養大熊貓龍鳳胎（雙胞胎）。



大熊貓“阿寶”於今年3月20日完成配種。據工作人員介紹，兩只幼仔的初生體重均超過200克，大仔，初生體重211.6克，雄性；小仔，初生體重209克，雌性。目前，“母子”各項指標正常。此次是“阿寶”初為“熊母”，幼仔出生後的短短兩分鐘後，它便順利將幼仔抱在了懷裡進行舔舐。



通常情況下，大熊貓幼仔出生體重平均為150克左右，雙胞胎一般一只較重，一只較輕，雙胞胎幼仔初生體重同時超200克，實屬罕見。



大熊貓“阿寶”於2010年11月3日在美國亞特蘭大動物園出生，飼養員誤以為這只大熊貓是雄性，所以特意邀約夢工廠，借用影片《功夫熊貓》中主角“阿寶”的名字為這只新生的大熊貓命名。2013年，3歲的阿寶準備從亞特蘭大回到中國，當工作人員為“阿寶”遞交回國申請的時候，意外檢查出這個“功夫熊貓”其實是個“女孩子”。



截至今年7月8日，成都大熊貓繁育研究基地共繁育191胎、298仔，現存200仔，其中包括海外出生的22胎、37仔。



（來源：新華網）