汪毅夫：科舉制度與社會生活

汪毅夫（來源：中評社） 中評社北京7月10日電（作者 汪毅夫）北京市台灣同胞聯誼會舉辦“台灣學子重走科舉路”活動，7月2日在福州鰲峰書院開幕，7月9日在北京台灣會館閉幕。蒙主辦單位的好意，我今天有機會在閉幕式重見台灣朋友，特別高興！



在魯迅的小說名篇《阿Q正傳》裡，同科舉有關的人和事常見於阿Q生存的庶民社會裡。阿Q見過“趙太爺的兒子進了秀才，鑼鼓鏜鏜的報到村裡來”的情形，知道“狀元不也是第一個”的道理和“皇帝已停了考，不要秀才和舉人了”的消息，他“在舉人老爺家裡幫忙”，也聽過“秀才盤辮的大新聞”和“舉人老爺到鄉下來避難了”的傳言，挨過秀才的打罵，甚至“秀才娘子的一張寧式床”也入於他的夢想，《阿Q正傳》還寫了阿Q生前並不知曉、死後當然也不知曉的舉人和秀才排了“轉折親”、最後家境陷於困頓等事。科舉制度對台灣社會也有深刻的影響，也深入於庶民的社會。譬如，從台灣俗諺也可以看到科舉制度的痕跡。茲舉例言之：



1.“人怕老債怕討，秀才怕歲考”。歲考是清代各省教育行政長官（提督學政）對秀才（在學生員）的考試，每三年凡二舉。考後，一、二、三等有賞，四等以下有罰或被黜革。



2.“福州城，假京（驚）”。台灣建省後並未單獨舉行鄉試（省級科舉考試），而合併於福建鄉試而行之。本來，出省趕考的目的地是京城，考的是進士。但台灣秀才出省趕考的目的地是福州，考的是舉人。故稱福州城是“假京”也。



3.“有窮秀才沒有窮舉人”。舉人的社會地位、生活水平高於秀才，故雲。



4.“沒本錢哪敢上京去考校”。舉人赴京參加會試，地方官府例給車馬費，所以“公車”成了舉人的代名詞。貧困地方往往出不了這筆開支，“沒本錢”的意思是沒有車馬費；“沒本錢”的另一意思是“沒本事”，同沒有車馬費不敢赴京一樣，沒有本事者當然也不敢參加“考校”即考試。



5.“秀才餓死不賣書”。讀書人愛書如命也。喻人窮志不短。

