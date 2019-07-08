养老服务业迎新一轮税费免除 资本有望涌入

中評社北京7月8日電／7月4日，財政部等6個部門發布《關於養老、托育、家政等社區家庭服務業稅費優惠政策的公告》，自2019年6月1日起至2025年12月31日，提供社區養老、托育、家政服務取得的收入，免征增值稅；在計算應納稅所得額時，減按90%計入收入總額。專家認為，資本有望紛紛湧入養老產業。



“此次對社區家庭服務業實行稅費優惠是國家今年大規模減稅降費政策的重要組成部分。”中國財政預算績效專委會副主任委員張依群對《證券日報》記者表示，養老、托育、家政等社區家庭服務業具有收入規模小、收入穩定性差、經營難度大等特點，其服務覆蓋範圍基本集中居民社區內，服務的能力、質量、水準和社區居民家庭生活密切相關。



張依群認為，此次對家庭服務業實行稅費優惠政策，其減稅降費的力度非常大，就家庭服務業自身而言，等於除需要交納必要的所得稅外，其他稅費基本全部免除，極大地減輕了家庭服務業的稅費負擔和各種行政干預，打破了長期以來制約家庭服務業經營發展的一些制度瓶頸，為養老、托幼、家政等社區家庭服務業加快發展提供了強有力的政策支持。



公告還表示，承受房屋、土地用於提供社區養老、托育、家政服務的，免征契稅；用於提供社區養老、托育、家政服務的房產、土地，免征不動產登記費、耕地開墾費、土地複墾費、土地閑置費；用於提供社區養老、托育、家政服務的建設項目，免征城市基礎設施配套費；確因地質條件等原因無法修建防空地下室的，免征防空地下室易地建設費；為社區提供養老、托育、家政等服務的機構自有或其通過承租、無償使用等方式取得並用於提供社區養老、托育、家政服務的房產、土地，免征房產稅、城鎮土地使用稅。



分析人士認為，隨著國家加強對養老服務業的扶持，養老服務業獲得多項稅費優惠，資本將會紛紛湧入養老產業，養老機構市場化趨勢將更加明顯。



張依群認為，對家庭服務業實行稅費減免優惠政策的社會影響和社會意義遠大於其減免稅費所帶來的經濟利益，在我國老齡化社會步伐加快、二孩政策全面放開、家政服務快速走進平民百姓家庭的今天，家庭服務業已經成為服務業高質量發展、居民高質量生活的重要標誌，但老有所養、幼有所托、家有所理一直是困擾居民家庭的難題，牽扯大量職工工作生活精力，此次出台社區家庭服務業稅費減免優惠政策為家庭服務業快速發展提供了空間，也為改進社區家庭服務質量創造了條件。



張依群還表示，稅費減免政策還會帶動社會資本進入社區家庭服務業，推動社區服務經濟發展，擴大社區服務就業，拉動社區服務消費，通過稅費減免宏觀政策上的“寬”換來社區經濟、社區服務微觀發展上的“活”，讓社區居民能夠安居樂業、幸福生活。