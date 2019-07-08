中評社北京7月8日電／據中央廣播電視總台中國之聲《新聞和報紙摘要》報道，雄安新區大規模開工建設拉開序幕，一大批重大基礎設施項目相繼開工。



在雄安新區容城縣西塹村附近的南拒馬河防洪治理工程容城段施工現場，施工人員正對原有大堤進行加高加固作業。南拒馬河防洪治理工程負責人李青山說，南拒馬河防洪治理工程是雄安新區起步區北部重要的洪水防線，對抵禦大清河北支洪水保護雄安新區起步區安全具有重要作用，是雄安新區建設發展的支撐性、基礎性工程。工程分為雄安新區容城段及保定市定興段、高碑店段，自今年6月初開工以來，部分堤壩已具備防洪能力。



李青山：原來防洪標準是50年，現在做完這個工程後達到200年防洪標準。後期還會結合生態堤的建設，大堤再加到16米的寬度，兩側還有200米的生態空間建設。把我們這個拒馬河河堤，不但具備防洪的功能，而且作為新區人民游園休憩的好地方。



修復好、保護好白洋澱生態環境，是雄安新區規劃建設取得成功的關鍵。根據規劃，白洋澱澱區正常水位保持在6.5－7.0米，引黃補澱工程將向白洋澱實施冬季補水。為此，2018年10月，開工建設了雄安新區設立後的首個永久性水利工程——白洋澱引黃泵站。目前泵站仍在緊張施工，完工後，每年通過泵站入澱補水量可達1.1 億立方米。