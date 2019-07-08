朝陽區建立垃圾分類完整閉環模式

中評社北京7月8日電／繼上海啟動“垃圾分類大考”後，北京也傳出立法推動垃圾強制分類的消息，垃圾分類成為近一段時間線上線下熱議的話題。其實，在北京，垃圾分類並非新鮮事物，早已悄悄走進人們生活近十年。



2009年以來，北京朝陽區就遵循生活垃圾 “減量化、資源化、無害化”原則，在轄區內開展垃圾分類工作。截至目前，朝陽區已在19個街鄉開展了垃圾分類示範片區創建工作，涉及居民小區1055個，社會單位約3600個，居民77.4萬戶、約201萬人，形成了從前端投放、收集、轉運到末端處理消納全過程的垃圾分類模式。到2019年年底，朝陽區計劃實現垃圾分類全覆蓋。



積分調動源頭分類積極性



做好垃圾源頭分類，不僅有利於垃圾資源化、無害化處理，也省卻了後期大量處理的分選工作。但如何引導老百姓主動參與源頭分類卻是一個難題。朝陽區用“小積分”解決了這個難題。



1公斤廚餘垃圾積2分，1公斤廢舊報紙積10分，200個積分折算15元，可兌換衛生紙、洗手液等生活用品，或者享受家政保潔、理髮等社區一刻鐘服務圈……在朝陽區勁鬆街道勁鬆五區提起“綠馨小屋”，居民們都知道，而且喜歡到小屋前面“排隊”扔垃圾。



勁鬆五區占地0.18平方公里，居民樓17棟，居民戶數1169戶。據統計，社區日均產生各類生活垃圾近4噸。2011年起，勁鬆五區開始試點垃圾分類，在0.18平方公里的範圍內設置了13個其他垃圾桶站，5個衣物收集箱，2個“綠馨小屋”，並配備分類指導員、分揀員、收集員約6名。



在“綠馨小屋”出現後，小區的居民們便漸漸習慣將生活垃圾分好類，手持積分卡，來到小屋裡，用垃圾換積分。對行動不便的老年、殘疾人家庭，“綠馨小屋”還提供預約上門回收的服務，讓小區每一個居民都積極加入垃圾分類的大陣營中。如今，勁鬆五區的模式已經在整個勁鬆街道推廣複制。截至目前，勁鬆街道主動參與垃圾分類的居民達到3.5萬餘戶，垃圾分類知曉率達到95%，參與率達到60%。