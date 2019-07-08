氣象異常加劇：法國46度高溫，墨西哥下冰雹

墨西哥軍人正在除冰（6月30日，墨西哥中部）。（來源：環球網） 中評社北京7月8日電／在全球各地，異常天氣的影響正在擴大。在歐洲，熱氣流帶來酷暑天氣，法國出現破歷史紀錄的45.9度高溫。墨西哥則在酷暑天氣下突遭冰雹襲擊。除了日本的九州地區外，印度也有發生暴雨，洪水引起人員傷亡。7－8月異常天氣有可能持續下去，或對旅遊和經濟產生影響。



據《日本經濟新聞》7月8日報道，在法國，6月28日，南部蒙彼利埃近郊出現45.9度的高溫。據法新社報道，此前該地區的最高氣溫為2003年創下的44.1度。當時約有1.5萬人因中暑等原因死亡。德國、波蘭和捷克的氣溫也上升至近40度，打破6月的最高氣溫紀錄。



在歐洲，很多普通家庭並未裝空調，出現了中暑者。法國衛生部稱“高溫達到危及生命的級別”，呼籲民眾白天減少活動。



歐洲的6月通常太陽在晚上9點－10點鐘落山，是氣候最為舒適的季節。目前有聲音擔憂極端炎熱天氣會導致遊客減少。



6月30日在墨西哥中部哈利斯科州的瓜達拉哈拉，悶熱天氣突然變化，降下大量冰雹。有的地方甚至積了1米多深的冰雹。冰雹堵住車庫和住宅的出入口，軍隊和警察參加了清除冰雹的作業。這是墨西哥當地第一次下這麼大的冰雹，當局為應對而苦惱。



在印度第二大城市孟買，破紀錄的暴雨災害出現擴大。據悉建築物倒塌等導致20多人死亡。當地媒體引述當地政府相關人士的發言稱，此次的暴雨為“過去幾十年最嚴重的一次”。暴雨導致電車和公交停運、飛機停飛的情況不斷出現。印度政府呼籲民眾呆在家中，當前經濟活動處於有可能停滯的狀態。



異常天氣還在全球各地擴大，不少聲音認為是受到全球氣候變暖的影響。國際勞工組織（ILO）7月1日發布了關於全球變暖對經濟影響的報告。其中表示，當氣溫超過35度時，勞動者就會感覺到壓力，生產效率出現下降。

