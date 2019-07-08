藍議員葉元之：郭台銘不簽公約營造脫黨氛圍

藍議員葉元之對於郭台銘不簽初選公約提出質疑。(照片：葉元之臉書) 中評社台北7月8日電／前鴻海董事長郭台銘尚未簽黨內初選公約，強調要簽就要全部人一起簽。中國國民黨新北市議員葉元之指出，明明大家都是本人簽，還要在那邊硬扯別人不是親簽，郭台銘得了便宜還賣乖。葉元之觀察，郭台銘至今談話根本沒把國民黨當自己人，懷疑郭台銘炒作這個議題是想醞釀初選沒過就要脫黨的氛圍。



郭台銘上午指高雄市長韓國瑜跟前新北市長朱立倫都不是本人親自簽公約，而是高思博跟孫大千代簽。不過朱立倫陣營澄清，高思博只是代送，是朱立倫本人親自簽名；孫大千對此也表示，絕對是韓國瑜本人親自簽名，他只是負責代交給黨中央。



葉元之批評郭台銘根本得了便宜還賣乖，這次初選比較特別是只要繳費就可以參選，不用簽一堆文書，其實依照往例，公約是在登記時就要簽好，已經給了他方便還要當隨便；他以自己參選議員為例，為了保證沒有被提名也不會脫黨參選，都要繳交20萬的保證金。



葉元之更懷疑郭台銘根本在醞釀脫黨參選的氛圍，其實觀察郭台銘的言論，一直是說“你們國民黨”，好像他加入國民黨參加初選是很委屈的事情一樣，且郭台銘鋪天蓋地的廣告也幾乎都沒有放國民黨的黨徽，所作所為都在跟國民黨切割，似乎在營造氛圍，初選沒有被提名就要脫黨參選。



葉元之不滿郭台銘抹黑朱立倫沒有親自簽該份公約，批評郭台銘根本是“郭唬爛”，奉勸郭台銘有沒有可能脫黨參選這件事應該要對外界說明清楚，這件事情黨中央也不能袖手旁觀，應該下來主持公道。











