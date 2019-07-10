俄前外長：中俄關係獨特 沒有先例

俄羅斯前外長、俄羅斯國際事務委員會主席伊萬諾夫參加第八屆世界和平論壇並致辭（中評社 郭至君攝） 中評社北京7月10日電（中評社報道組）俄聯邦國際事務委員會主席，兼任莫斯科國立國際關係學院教授伊戈爾·伊萬諾夫（Igor Ivanov）出席第八屆世界和平論壇並在大會上發言，他提醒大家世界秩序已經出現的不穩定，並強調中俄關係對現有的國際關係體系非常重要。



伊萬諾夫表示，俄中之間的夥伴關係是一種完全新型的夥伴關係，在歷史上是沒有先例的，兩國的夥伴關係並不是針對第三國的，兩國關係有其內部的驅動力量，而且也有其自己的邏輯，同樣這樣的夥伴關係與所謂的分裂歐亞大陸也是沒有任何關係的，它並沒有帶來任何的威脅或者挑戰。俄羅斯和中國並沒有相互制衡而是在政治經濟人道主義和其他領域相互補充，可能俄中關係有一些不對稱，但這並沒有使其成為一種等級性的關係，相反我們兩國更多是在尋找一種利益的平衡。大國之間關係更多需要是一種制度的框架，但是中俄則更多是一種靈活的互動，雙方可以相互考量和調整，雙方並沒有被細節的官僚程序或是冗長的決策機制或者是國家主權等來局限。新型大國關係不僅僅是兩國層面的，它還包括商業、公民社會組織、教育、媒體以及其他的非國家實體，這種複雜性說明了現代國際政治的精髓，也說明在現代的國際政治中，安全的挑戰跟發展密切相關。經濟發展如果沒有在社會領域的合作也是不可能實現。俄中關係當然不是完美的，我們僅處在一個漫長道路的開端，路上有很多阻力、不確定性、模糊。但如果我們不反思怎樣做到更好，那就不是明智的，我相信未來基本的原則進一步細化以及中俄合作的領域不僅對兩國重要，對現有的國際關係體系也非常重要。



伊萬諾夫也說，全球化迅速發展，但這個過程也是混亂的，產生了消極的影響，包括社會和文化的兩極分化，個人更有可能極端化，以及採取極端的政治觀點。正在發生的技術革命使我們面臨著眾多的機遇，但是，各個國家還沒有準備好來規範技術的革命，使得它潛在的危險得以控制。我們看到，傳統的國家體系正在經歷一場深刻的危機，越來越多的國家正在失去主權，失敗的國家變成了國家恐怖主義、宗教極端主義以及難以控制的跨國移民的源泉。全球地區的經濟和金融市場上的不確定性和動蕩性給我們所有人帶來了威脅，無論是國家、社會還是個人，都無法控制他們自己的經濟前景，甚至受到了很大的影響。在國家內部也出現了經濟和社會的兩極分化，這種兩極分化就助長了民粹主義、極端主義和宗教的激進主義。現在，越來越多的國際組織影響力下降，沒有能夠找出應對這些問題的有效辦法。非國家實體也在上升，對國家主權形成挑戰，對我們現代國際體系的最根本原則形成了挑戰，很難控制的、具有潛在危險的環境和氣候變化對於生物多樣性和環境的穩定也形成了挑戰。



伊萬諾夫指出，今天，大家很關注特朗普，因為他可以說是國際關係中最顯而易見的也是最強大的麻煩製造者，首先，在他兩年半的總統任期中，他已經向全世界顯示了美國會不惜代價保護自己的短期利益——不惜以全球的共同利益為代價。今天的白宮不僅願意對敵人，也願意對盟國施加壓力。第二，特朗普的政治顯示現在的國際體系是非常脆弱的，而這種體系建立是國際社會努力了五十年的結果，而且對於全球的金融與貿易體系也是如此。今天沒有任何人可以預測全球金融與貿易體系的前景。第三，我們不應該有一個幻想，如果特朗普不當總統，一個新的世界秩序中就會出現穩定，事實上我們的世界秩序已經是不穩定的，是動蕩的和危險的。第四，特朗普對於政府意見領袖以及知識分子可謂是一劑警醒，我們都要發揮我們的想象力來摒棄舊的做法，共同努力來為我們共同面臨的挑戰和機遇來尋找答案，對世界形勢的重新估計。



伊萬諾夫問現場觀眾，我們應該怎麼做才能克服國際關係中的危機呢？他認為，今天最關鍵的任務是要重振和加強今天已經四分五裂的全球治理，如果不能解決這個問題我們就不能在任何其他問題上取得成功。要建立一個國際體系，它的核心就是民族國家，因此主權國家必須得到全面的尊重，而且應該被認為是最重要的一個原則，相互依存和融合只有在不侵犯主權的原則下才能被接受。



伊萬諾夫最後說，中國的崛起很有可能改變美國在冷戰後獨占的局面，有可能對未來幾十年形成中美共治的局面，所以整個國際體系很有可能在未來十年保持不變，我們需要一個更加穩定的國際秩序，但是如果我們不能穩定國際秩序的話，對於美國和中國來說就不可能建立起新的國際規範，所以在未來十年里，國際體系在這種狀態下就不可能產生實質性的提升，所以我們應該更好地相互理解，世界和平論壇恰恰給了我們一個很好的平台。



（記者：郭至君 李娜 實習記者：葉甘霖 劉華峰）

