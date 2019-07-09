中評幕後：高雄議長壓陣送暖韓國瑜

議長許崑源召集藍營與無黨籍議員跟韓國瑜座談，此舉挺韓意味明顯。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄7月9日電（記者 高易伸）高雄市議會議長許崑源在中國國民黨2020初選民調首日，召集藍營與無黨籍議員跟市長韓國瑜座談，挺韓意味明顯，可視為平衡日前副議長陸淑美、國民黨總召曾俊傑挺郭的氛圍，讓韓揪感心。會中，許崑源議長及多位議員率直建議，不適任的局處首長應“該換則換”，以利市政推動，韓也回應人事調整勢在必行。



這場閉門會議於8日中午舉行，全程約1個小時。包括議長許崑源、副議長陸淑美、議員李雅靜、陳麗娜、李眉蓁、朱信強、曾麗燕、陳美雅、陳玫娟、宋立彬、童燕珍、吳利成、唐惠美、王耀裕等議員發言，針對市政推動、市府團隊人事、市民服務、行政效率及府會聯繫等議題跟韓交換意見。扣除“出國”或另有要事不克出席的7名議員，計有31名議員與市長韓國瑜、副市長李四川面對面交流。



韓國瑜開場先感謝議員對市府團隊的協助，期盼市府跟議員團結在一起為民服務。對於韓團隊人事佈局，議長許崑源及多位議員建議韓善用人事，不適任的局處首長應“該換則換”，以利市政推動。



韓國瑜傾聽各議員建議後指出，部分局處首長確實有“水土不服”情形，壓不住局處陣腳，但也有許多首長努力又認真，表現不錯，但市府團隊人事調整案已勢在必行。



韓國瑜在會中還指出，市府團隊才成立半年，運作成熟度無法與前朝民進黨時代陳菊市長施政12年團隊相比，期盼眾議員多給時間，市府一定努力調整，追求進步。韓也允諾會搭建平台，加強市府跟議員之間的溝通，協助議員落實地方建設，滿足基層需求。



據了解，日前挺郭的副議長陸淑美會中大動肝火，會後拒絕媒體訪問，但跟據了解，陸淑美是不滿市府團隊對藍營議員的請託服務，不如對民進黨議員來的順暢。



會後許崑源緩頰表示，開會有些人嗓門較大、有些人較小，開會就是這樣子。



許崑源雖沒強調挺韓，但送暖意味濃厚，也算平衡一下日前副議長陸淑美出面挺郭，遭外界質疑韓“後院失火”的政治操作。