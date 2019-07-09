中評現場：世界和平論壇探討美朝雙邊與半島

今年的世界和平論壇專門開設討論美朝對話和半島和平的分論壇。（中評社 郭至君攝） 中評社7月9日電（中評社報道組）在突如其來的板門店特金會和習近平主席國事訪問朝鮮之後，第八屆世界和平論壇這個多邊二軌對話的國際性平台及時地召開了“美朝對話和朝鮮半島和平”的分論壇，來自中國和韓國的專家共同討論了美朝此後進一步就無核化協商的可能性和方法。韓國高等教育財團事務總長、首爾國立大學國際問題研究生院客座教授樸仁國主持了這場論壇。



韓國外交部前副部長KIM Sung-han在分論壇上表示，朝鮮會和韓國保持最低層次的合作，朝鮮會做最大的努力來讓美國同意在特朗普總統競選連任期間階段性實現朝鮮無核化。朝鮮希望成為美國外交議題上的重要問題也希望在某種程度上實現一個一攬子的協議。板門店峰會之後，金正恩委員長獲得了重開談判的機會，特朗普總統不太可能在競選連任期間去“懲罰”朝鮮，因此美國對朝政策可能不會像之前那樣強硬了。



KIM Sung-han也說，文在寅總統在這次美朝領導人對話之間起到了斡旋的作用，為其自身明年4月的大選創造了一個好的環境。這次板門店特金會有助於改善美國和韓國之間的關係，僵局得到了暫且的緩和，三方有望能達成突破，如果美國、韓國和朝鮮能夠進行三方機制化的交流，積極地博弈，是有可能解決這個問題的。



中國外交部外交政策咨詢委員會委員杜起文表示，2018年年初以來，朝鮮的變化是真實的、轉折性的，為半島和平進程創造了重要的新的條件。特金兩人新加坡會晤以來，朝美領導人一年之內進行了三次會晤，雖然美朝自開始探討以來跌宕起伏，充滿了戲劇性，但總體走勢可以說是趨好的。韓國在此之間發揮了舉足輕重的作用，儘管有的時候美朝對談會讓人產生挫折感，但他有著促進半島和平穩定的強烈願望，還是對此抱有信心的。不可否認的是，東北亞地區在進一步朝著和平穩定的趨勢發展，希望朝美關係不要出現逆轉和大幅度倒退。



杜起文表示，在朝鮮和半島和平問題上有關各方應該堅定信心，排除干擾，堅持政策方向，從不同角度積極的加以推動。第二，要照顧朝方合理安全和發展關切，認證考慮安理會的制裁這樣一個問題，制裁是手段，目的是推動朝改變在核導問題上的政策，促進談判進程，這也是安理會本身所明確規定的。第三，韓方在半島問題的作用是無可替代的，韓方希望妥善的處理半島核問題，實現南北關係的新突破，進一步走出半島安全困境，在我們看來，韓國方面他所追尋的總體目標是明確的，應該多想一些辦法，應該著眼於朝核問題近期、中期、遠期的發展前景，制定方案，扎扎實實多做積累工作，中國的古話鍥而不舍，金石可鏤。第四，在朝核問題上，如果美朝對話增進互信，減少猜疑，安全問題取得進展是在做減法的話，我認為有關各方也應該用一切可以利用的積極條件做加法。

