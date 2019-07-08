獨派積極串聯　傳陳水扁28日高雄組黨

陳水扁。（中評社 資料照） 中評社台北7月8日電／獨派推動成立“喜樂島聯盟”籌組新政黨，民報報導，7日下午三點在北社辦公室召開第二次籌備會議，會中決議由郭倍宏、蕭曉玲、陳福文、妖西、台大教授游偉絢等人組成五人工作小組，推動在7月20日召開黨員大會。但先請台灣社社長張葉森、前“國防部長”蔡明憲、台大教授游偉絢、北社社長李川信等人，在三天內南下高雄，與陳水扁談組黨一事。



民報報導指出，連續二周以來，都在台灣北社會議室開會討論。但消息傳出，陳水扁7月28日要在高雄市組黨，成員以“一邊一國連線”為主體，陳水扁們爭相走告，“728咱們在高雄見”！台派一下子有二股勢力在組黨，煞是熱鬧，會形成怎樣的政治氣候，仍然有待觀察。



由喜樂島掀開的台派組黨風潮，一下子焦點集中在陳水扁身上，宣告扁從過去的“體制內改造”路線，走向“體制外組黨”方向，是重大的一項轉變！



去年九合一選舉，民進黨大敗，選後的本土陣營，有人主張重整旗鼓，成立新的政黨，可是也有人主張要求民進黨在挫敗後，可以反省與檢討，進行“刮骨療傷”式的改革，陳水扁在選舉前後，都在做“體制內改造”路線的主張。



報導指出，所謂“體制內改造”路線，指的是民進黨大改造，洪耀福、林錫耀、陳明文等選對會要員辭職，“內閣”改組，要重用民進黨的大將，不要再用老藍男了，“國防部長”、“教育部長”、“司法院長”、“國安會秘書長”都要換人。



陳水扁要組黨實質意義是，民進黨改造的計劃，已經是此路不通，只好改走“體制外組黨”行動，另一方面，陳水扁看到政治的轉變，政黨重新整合已是不可逆轉的趨勢，他想在政治轉變的契機中，保有政治的實力，台派山頭各立、整合不易，要存異求同，並不容易，與其對外訴求整合，不如從周邊做起，先整合陳水扁們，自成一股力量後，再與其他台派勢力整合。



民報報導說，陳水扁這回可說是玩真的，他不只是要成為陳水扁們政黨的精神領袖，也要扮演實際操盤的角色，他的決心與堅持，會對台灣的政黨重新整合，投下絕對的關鍵因素！