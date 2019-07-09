兩極還是多極？各國學者論國際秩序走向

“國際秩序走向：兩極還是多極”小組討論現場（中評社 李娜攝） 中評社北京7月9日電（中評社報道組）第八屆世界和平論壇於7月8日－9日在北京舉行，會議期間舉行了以“國際秩序走向：兩極還是多極”為主題的小組討論，邀請到來自中國、美國、德國、俄羅斯等前政要和專家學者共同討論。



德國外交關係委員會主席SCHWARZER認為，九十年代時我們很多人可能犯了一個錯誤就是國際體系不夠具有包容性，因為二戰之後建立的一系列的體系和機構是由西方國家主導的。亞投行建立之後，從歐洲國家的角度來看，忽然感受到這個體系出現了一個新的行為體在崛起，而這些行為體可能不會按照現行同樣的一系列的規則和準則來行事。



SCHWARZER還提到，目前在歐洲越來越多的聲音認為應該讓各國肩負起更多有關責任，有人認為歐洲一體化走得太快太著急了，其在力量轉移方面出現一些很強勁的勢頭，但是也面臨著很大的挑戰，譬如說新的安全威脅、恐怖主義等，很難來明確的指出任何國家能夠通過一己之力來應對這些挑戰。SCHWARZER認為就歐洲面臨的內部挑戰而言，應該通過合作，來努力的引導全球的秩序發展，而不應該把國家主權讓渡給多邊組織。



從德國的角度來看，SCHWARZER表示德國仍然認為現在伴隨著歐洲一體化所建立的單一市場的架構和政策是最符合國家利益的，所以也會繼續下去。有些倡議呼籲德國能夠加強歐盟以外的其他關係來塑造新的秩序，此外還有就是要超越歐盟，和一些不在歐洲但是共同的利益或者意願相近的國家進行更加緊密的合作，SCHWARZER表示德國希望加強同日本、澳大利亞等其他國家的對話和合作，不僅僅保留現在的秩序，也希望能給很多實際的秩序找到解決方案。



阿根廷駐華大使蓋鐵戈（Diego Ramiro Guelar）在發言中表示，雙極或是多極世界是非常重要的一個矛盾，但要解決這樣的矛盾，他認為並不是兩者取一，而是兩者相輔相成的共存於當今世界中。同樣中美兩國，作為守成大國與崛起大國能否共存，如果中美發生衝突的話，要通過戰爭來決定某一種意識形態的勝利，其代價是十分慘痛的，所以需要不斷的探索在這方面真正的領導力，但現在還沒有看到有明顯的領導力出現來向我們展示未來會走向什麼方向。



蓋鐵戈認為，應該採取馬克思辯證法和保羅·麥卡錫《Let It Be》歌曲所表達的這兩種態度，最重要的是必須要保持信心，通過合作而不是通過衝突來度過一個混亂的時期。

