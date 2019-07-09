陳茂波冀各界放下前嫌　聚力發展香港經濟

香港特區政府財政司司長陳茂波 中評社香港7月9日電（記者 張心怡“希望社會各界能夠放下前嫌，和衷共濟，一同跨過眼前的困難。”香港特區政府財政司司長陳茂波昨日出席2019亞洲商貿論壇午餐會並發表致辭，陳茂波認為，香港必須全面及準確地認清國際關係的大形勢，以及國家發展方向的大趨勢，才可以在外圍環境風雲變幻之中找到適當定位。



陳茂波提到，上月底在日本大阪舉行的G20峰會期間，全球貿易及地緣政治關係仍然是各國領袖眼前最關注的課題。根據峰會的領袖宣言，雖然各國認為全球經濟目前正在穩定下來，並估計會在下半年有溫和改善，但經濟增長仍然偏低，並且有下行風險，特別是貿易摩擦和地緣政治關係緊張，為全球經濟帶來不明朗因素。他說，樂見中美最近就貿易摩擦同意重啟談判，但外界普遍對談判結果抱觀望態度，未敢樂觀，亦有心理準備談判期間可能會再出現反覆的情況。



談及內地經濟發展情況，陳茂波表示，自“十九大”以來，內地推動經濟由高速增長邁向高質量發展，現正處於轉換發展方式、優化經濟結構、轉換增長動能的時期。國家將會繼續深化改革開放，穩外資、穩投資，推動“走出去”與“引進來”並重，擴大對外雙向投資和貿易往來。與此同時，國家亦銳意推動幾項發展策略，例如“一帶一路”倡議、包括粵港澳大灣區發展在內的“區域發展戰略”，以及致力發展創新科技，希望利用創科實現經濟結構向高質量、高增值方向轉型。



陳茂波亦分享了香港作為國際金融、航運及貿易中心，應如何應對當前形勢，並把握粵港澳大灣區發展的機遇，爭取進一步發展。



金融方面，陳茂波指出，儘管短中期的政經因素會為香港經濟帶來一定的波動，但對中長線的展望仍然抱有信心。其中一個主要原因是內地經濟持續穩步發展，已經成為全球第二大經濟體，而且還在快速增加，是一個極具潛力的市場。香港作為國際金融中心，可以發揮獨特優勢，在多個方面服務國家的需要和作出重要貢獻，同時間在過程中自己亦得到長足發展。例如，第一，金融服務實體經濟；第二，促進國家資本市場的發展；第三，國際資產和財富管理的業務。