中國居民消費升級成為推動經濟發展重要動力

中評社北京7月8日電／中國國家統計局最新發布的報告顯示，新中國成立70年來，中國居民收入持續增加，消費水平不斷提高。中國人民生活從溫飽不足到實現總體小康，正在邁向全面小康。根據報告，2018年，中國居民人均消費支出為19853元人民幣，比1978年實際增長19.2倍。



數據顯示，新中國成立之初，居民收入和消費水平很低。1956年，全國居民人均可支配收入僅為98元，人均消費支出僅為88元人民幣。由於人口增長快，積累和消費關係不合理等原因，1978年全國居民人均可支配收入也僅為171元，人均消費支出為151元。改革開放以來，經濟持續快速發展帶動城鄉居民收入水平不斷提升。2018年全國居民人均可支配收入達到28228元，比1978年實際增長24.3倍。隨著收入較快增長，居民消費能力顯著提升，消費結構升級趨勢明顯。2018年，全國居民人均消費支出為19853元，比1978年實際增長19.2倍。



如今，對於不少中國人來說，周末假日外出旅遊已經成為一種生活方式，而親子、研學等形式的家庭游更是成為熱點，並拉動了文化、餐飲等消費：



“北京世界園藝博覽會就開幕了嘛，帶孩子去趟世博園。此外，我們家孩子特別喜歡昆曲，趁著這次假期，我們專門定了昆曲的票，滿足孩子的小願望。”



“（放假）去了上海，去嘗嘗上海本幫菜，人均大概150元左右。然後還看了兩個展覽，一個是從畢加索到安迪沃霍爾的一個關於時尚紡織面料的展覽。”



“去雲南，麗江、大理，半旅遊半度假，當地人文地理了解下，玩一玩。”



旅遊支出增加，僅是中國居民消費水平提高的一個側面。2018年，城鎮居民家庭平均每百戶家用汽車、彩色電視機擁有量分別達41.0輛、121.3台，農村居民家庭平均每百戶家用汽車、彩色電視機擁有量分別達22.3輛、116.6台，比改革開放初期大幅增加。根據中國商務部數據顯示，2018年中國全年社會消費品零售總額38.1萬億元，增長9%，中國穩步邁向第一商品消費大國。

