溫州召開兩岸青年創享沙龍　聊聊創業那些事兒

第二屆海峽兩岸青年發展論壇創意設計研習營活動在溫州召開（中評社 海涵攝） 中評社溫州7月9日電（記者 海涵）7月8日下午，“聚焦浙江大灣區”兩岸新媒體聯合采風團赴浙江省溫州市參加了“築夢溫州·創享未來”2019兩岸青年創享沙龍。本次活動邀請“築夢溫州”台灣青年聯誼會骨幹、在溫青年台商、溫州新生代企業家代表、來溫實習台灣大學生200餘人，以沙龍形式交流發言，增進兩岸青年之間了解和認同，攜手共助兩岸青年就業創業。



2019兩岸青年創享沙龍分為創業創新·服務篇、共融共享·分享篇、兩岸溫情·寄語篇三個篇章，從溫州台灣青年創業就業服務中心、“築夢溫州”台灣青年聯誼會介紹平台、聯絡服務，再到溫州新生代企業家代表、溫州青年台商代表、台灣實習學生代表發表主題演講，10多位青年講述在溫創業就業心路歷程和經驗分享，兩岸青年暢所欲言，在互動交流中碰撞出思想的火花。



活動最後，省台辦領導和市領導先後致辭，溫情寄語兩岸青年，為他們致以衷心的祝福和美好的期許，願兩岸青年能在溫州這片創業就業的熱土上放飛青春夢想。

據悉，溫州不斷優化台青創業就業工作，打造“築夢溫州”兩岸青年交流金名片，全域打造台胞“築夢家園”。為了扶持台灣青年在溫創業，溫州除了出台一系列優惠政策，給台灣的小微企業、高新企業落戶溫州提供選址、貸款、資金等支持，更是為台灣青年創業項目提供知識產權保護服務、籌融資顧問等，出台《溫州市貫徹<關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施>的實施細則》共90條措施，為台胞在溫投資、學習、創業、就業、生活與本地居民同等待遇，為台灣青年在大陸創業就業提供信息、培訓、輔導、幫扶等全方位有溫度的服務，讓台灣青年在溫州能感受到切實的保障。



在沙龍期間，幾位台灣青年作為代表接受了記者聯合採訪。溫州市台灣同胞投資企業協會常務副會長徐建台告訴記者，從中央到浙江省再到溫州市都出台了很多的惠台政策，這些政策對於在大陸創業的台商是很有幫助的。台辦系統都會很主動地跟台灣青年溝通分享最新的政策。大陸是一個有著廣闊發展前景的地方，機會很多，人口紅利也很大。只要敢想敢做敢創新，在大陸都會闖出自己的一個天地。



北京大學博士後伍優政的創業領域是特種玻璃加工。他說，惠台政策並非其創業的動因。事實是，他和朋友決定創業之後，“惠台31條”政策才出台。隨後，浙江省推出了“76條”，溫州市推出了“90條”。這些優惠政策的推出會更加堅定台灣創業者的信心。此外，這些政策也可以為台灣青年的創業公司吸引更多人才提供支持。

