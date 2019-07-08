初選公約紛爭　郭台銘怒槓國民黨中央

郭台銘回應是否簽署初選公約問題。(中評社 張嘉文攝) 中評社台北7月8日電（記者 張嘉文）爭取中國國民黨2020提名的鴻海創辦人郭台銘因初選公約問題，質疑國民黨中央。針對郭上午質疑，初選公約韓國瑜和朱立倫都是由別人代簽，黨中央下午發新聞稿澄清此事，郭對此回應表示，既然都是本人簽名，昨天的府前活動為何不能公布？他不能接受這回答，他認為最好還是把大家找在一起，共同簽一個團結合作的聲明。



郭台銘下午到1111人力銀行上直播節目，和年輕人對談其政策理念，節目開始前接受媒體聯訪。



國民黨今天發出新聞稿強調，郭台銘指稱有代理人簽署“本黨第15任“總統”候選人提名參加初選同志公約”之情事，經查證朱立倫、周錫瑋、張亞中、韓國瑜四位參選人6月11日繳交之公約均由本人親自簽署，無代理人簽署之事。



郭台銘對此表示，他還在等黨中央的電話，他再三強調，呼籲請黨中央辦一個所有人簽署團結聲明的活動，這一兩天都還不算晚，但他的要求一直沒有被接納。



郭台銘強調，只要把要簽名的聲明公布，然後辦一個簽名大會，他一定到場簽名，而既然黨中央說初選公約都是本人簽名，那昨天活動上為何不能公布？他不能接受這回答，最好還是把大家找在一起，共同簽一個團結合作的聲明，很可惜昨天沒有這樣做。