水利部：暴雨將導致南方河流發生超警洪水

中評社北京7月8日電／水利部今日（8日）發布，截至今天8時，受暴雨影響，福建閩江上游幹流及其支流富屯溪、建溪，廣西桂江等4條主要河流仍超警0.74－3.41米，其中富屯溪仍超保0.11米；黃河上游幹流蘭州站流量3490立方米每秒。



預計，今天江南大部及廣西北部、貴州東部、重慶南部等地將有大到暴雨，其中貴州湖南廣西三省交界地區、湖南中東部、江西中部等地局部將有大暴雨。明天，主雨區略東移，江南中部南部、華南中北部等地將有大到暴雨，其中廣西湖南交界局部、江西南部和東北部等地局部將有大暴雨。



依據當前雨水情及未來降雨預報，預計24小時內，江西贛江撫河、湖南湘江資水、廣西桂江柳江將發生超警洪水；24－48小時，江西饒河信江、福建富屯溪建溪、浙江錢塘江上中游、湖南湘江資水以及西江幹流等河流可能超警。



水利部召開會商會，要求有關地區密切關注強降雨過程，強化預測預報和雨水情會商研判，及時發布預警信息，嚴格執行水庫調度運用計劃，提前降低水庫水位，預留充足防洪庫容，嚴控水庫超汛限水位運行，做好山洪災害防禦和中小河流洪水防範等各項工作，最大程度減輕人員傷亡和災害損失。（央視記者 周偉 陳博）



（來源：中央廣電總台央視網）