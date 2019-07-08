蔡英文11日出訪　郭台銘嗆到機場送行

郭台銘接受媒體訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月8日電（記者 張嘉文）爭取中國國民黨2020提名的鴻海創辦人郭台銘要將特製的“國旗”帽送給將要出訪的蔡英文，但蔡對此回嗆說，她尊重郭的想法，“但我不是他的員工”。郭台銘對此說，蔡英文要拚外交，但不戴“國旗”是幫民進黨外交？還是為“台獨”黨外交？他會到機場幫蔡送行，讓大家看清楚蔡怎麼畏懼這面“國旗”。



蔡英文下午在臉書發文表示，關於郭台銘的“國旗”帽，她有幾句話想說：“郭董似乎習慣於每一件事情都要按照他的方法來做。我尊重他的想法，但我不是他的員工。”而且郭董昨天的舉動，更像是為自己初選的造勢，製造假議題，創造聲量。



郭台銘下午到1111人力銀行上直播節目，和年輕人對談其政策理念，節目開始前接受媒體聯訪，對蔡的回應表示，他是納稅人，有權利問蔡英文對“國旗”的看法，蔡到美國參訪不敢戴“國旗”帽，“總統府”掛著“國旗”，蔡的頭銜是“中華民國總統”，戴一個“國旗”帽有這麼難嗎？



郭台銘批評，蔡英文為了頂帽子遮三掩四，他戴“國旗”帽進白宮，當然蔡沒能力進白宮，那蔡過境美國時，僑胞來迎接時如果都是“台獨”旗幟或是民進黨旗，沒有“國旗”，這樣合適嗎？那蔡為何不戴“國旗”帽呢？這就是為什麼民進黨要灌票給韓國瑜，因為知道他最不好打。



郭台銘說，他要告訴蔡英文，“總統”就要戴“國旗”帽，而蔡什麼時候從口中講說她是“中華民國總統”，蔡要拚外交，那不戴“國旗”是幫民進黨外交？還是為“台獨”黨外交？他會到機場幫蔡送行，讓大家看清楚蔡怎麼畏懼這面“國旗”。