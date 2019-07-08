中興在阿根廷的合同被美國盯上了？耿爽回應

（來源：環球網） 中評社北京7月8日電／2019年7月8日，外交部發言人耿爽主持召開例行記者會，回答環球時報記者提問，會議實錄如下。



問：據報道，今年3月，中興公司與阿根廷胡胡伊省簽訂商業合同，向當地提供攝像頭、監控中心、應急服務和電信基礎設施。近日，美國務院官員在一份聲明中稱，美方對上述項目表示關切，中國正通過收集和利用數據支持任意監控並讓反對者噤聲。白宮官員稱，中方利用出口技術裝備和服務在拉美推廣“中國式鎮壓”。中方對此有何回應？



答：我看到了有關報道。我想指出：美方言行毫無道理，也根本不負責任。



第一，運用現代科技產品提升社會治理水平是國際社會通行做法。視頻監控系統美國能用，阿根廷當然也可以用，不應被別有用心地政治化。中國企業同阿根廷等國開展合作，幫助它們改善治安、提高城市管理水平，受到當地社會歡迎和肯定。



第二，中方一直要求中國企業在開展海外合作時要遵守當地法律法規。美國的一些人總在炒作中國設備、中國技術威脅拉美國家安全，但到目前為止，這些人始終沒能拿出任何有說服力的證據，這種基於主觀臆測的言論非常荒謬。



第三，一段時間以來，美國部分政客對中拉關係肆意誹謗、蓄意挑撥，我們對此表示強烈不滿。拉美國家自己最關心自身的利益和安全，並不需要美國操心。我們敦促美方客觀看待中拉合作，不要再無中生有，要多做有利於拉美地區發展的事情。



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