新加坡工商聯合總會拜訪韓國瑜　談投資

新加坡工商聯合總會參訪團團長傅春安（右二）致贈禮品給高雄市長韓國瑜(左二)。（中評社） 中評社高雄7月8日電（記者 高易伸）新加坡工商聯合總會中國暨北亞工商組執委會副主席傅春安8日率領多位在地企業代表參造訪高雄，希望了解高雄產業投資環境及商機。中國國民黨高雄市長韓國瑜今年2月赴新加坡簽下農產訂單，並獲得當地企業贊助新台幣1,300多萬青年創業基金表達感謝之意，並期盼能藉此機會，展現高雄發展潛力，體驗高雄熱情美好。



新加坡工商聯總會是新加坡最大商會組織，會員公司超過1.5萬家，副主席傅春安期待兩地企業能有更多商務交流與實質合作。這次參訪團包含新加坡建築業、物流業、製造業、食品加工業與金融創投業等，對在高雄設立工業區表達興趣，希望能尋找合適土地，討論後續合作事宜。



高雄市經濟發展局表示，新加坡與高雄皆重視創新創業發展，高雄市政府特別安排新加坡工商聯合總會代表團參訪“KO-IN 智高點(高雄智慧科技創新園區)”、“KOSMOS體感奇點艙”、“DAKUO數位內容創意中心”、高雄軟體園區等地。此外，韓國瑜市長提出“南南合作”為市府重要政策之一，新加坡是第一個與台灣簽署經濟夥伴協定的東南亞國家，期盼此次交流建立起兩地合作平台，持續深化雙邊經貿往來及互動。

