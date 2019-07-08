伊朗宣布新動作　各方督促伊方謹慎行事

中評社北京7月8日電／綜合外媒報道，今年5月8日，在美國單方面退出伊核協議滿一年之際，伊朗總統魯哈尼宣布，伊朗將中止履行伊核協議部分條款，並設立60天期限要求伊核協議其他簽字方滿足伊朗方面的訴求，否則，伊朗將不再限制鈾濃縮活動的產品豐度。7月7日，伊朗提出的這一“60天期限”到期。伊朗外交部副部長阿拉格希、伊朗原子能組織發言人卡邁勒萬迪召開聯合發布會宣布，針對美國單方面退出伊核協議及其對伊朗的不斷施壓，從即日起，伊朗將逐步提高濃縮鈾豐度，不再受伊核協議3.67%的限制。



濃縮鈾豐度低於3.67%是伊核協議核心條款



關於伊朗鈾濃縮活動豐度的限制是伊核協議的核心條款。90%以上高豐度濃縮鈾屬於武器級核材料，可以用於製造原子彈。但理論上生產20%豐度和90%豐度濃縮鈾之間幾乎沒有技術障礙。在伊核協議達成前，伊朗濃縮鈾豐度曾達到20%。



2015年7月，伊朗與伊核問題六國（美國、英國、法國、德國、俄羅斯和中國）達成伊朗核問題全面協議，協議規定，伊朗在協議生效15年內保存最多300公斤經過濃縮的六氟化鈾，豐度最高為3.67%。國際社會則承諾解除對伊朗的一系列制裁措施。



2018年5月8日，美國總統特朗普單方面宣布，美國將退出伊核協議，並重啟因伊核協議而豁免的對伊朗的制裁。作為回應，伊朗今年5月8日宣布中止履行伊核協議部分條款，不再對外出售重水和濃縮鈾；同時，伊朗擬在60天內（7月7日之前）與伊核協議其他簽字方談判伊方權益問題，若訴求得不到滿足，伊朗將不再限制鈾濃縮活動的產品豐度。



“60天期限”到期 伊朗宣布新動作



當地時間7月7日，伊朗政府發言人阿里·拉比直接對外表態：鑒於伊朗總統在5月8日給歐盟國家提出了60天的最後期限，要求其提供實際行動來幫助伊朗對抗美國制裁，而歐洲國家卻一直沒有什麼具體行動，所以德黑蘭決定將直接將濃縮鈾的豐度限制提高到伊核協議規定的3.67%以上。路透社援引伊朗消息人士的話報道說，伊朗可能將宣布把鈾濃縮活動的產品豐度從伊核協議規定的3.67%的上限提升至5%。