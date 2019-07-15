中評重磅專訪：李振廣深論兩岸關係

北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣接受中評社專訪（中評社 張爽攝） 中評社北京7月15日電（記者 林艷 張爽）北京聯合大學台灣研究院副院長、教授李振廣日前在北京接受中評社記者的專訪，就當前兩岸關係的形勢、存在的風險問題以及兩岸關係主要矛盾的變化、美台關係等問題進行了深入的解答分析。李振廣認為，當前的兩岸關係正處於一個前進還是倒退的關鍵轉折點。影響兩岸關係的各種消極因素在不斷上升。在這種負能量的刺激下，兩岸關係所面臨的風險也在大幅升高。



李振廣指出，兩岸關係存在兩大風險值得我們高度關注：一是民進黨當局正在切香腸式地阻斷兩岸交流，單方面切斷未來兩岸和平統一的法律路徑；二是在民進黨綠色恐怖統治下，台灣人民自由民主的權利正在被其用溫水煮青蛙的方式剝奪和侵蝕。如果2020年，民進黨繼續執政，兩岸關係可能會危機重重。



關於兩岸關係主要矛盾，李振廣認為，已經轉變為“推進統一”與“拒絕統一”的矛盾。對民進黨而言，面對大陸要推進兩岸統一實踐，他們沒有“台獨”的能力，也不敢真的搞“台獨”。現在，大陸反“台獨”、反分裂軍事鬥爭準備已經取得重大進展，完全具備徹底粉碎任何“台獨”冒險的能力。這對“台獨”勢力的震懾是有效的，也是實實在在的。任何“台獨”冒險的結果只會是加速兩岸完全統一的到來。在這種情況下，民進黨當局只能圍繞“拒絕統一”來做文章，進行戰略和政策部署。



如何應對這樣的主要矛盾？李振廣表示，一方面，從大陸角度來說，不僅要在對台政策方面認真落實習近平總書記的重要講話精神，大力推進兩岸經濟社會融合與兩岸協商，同時大陸也要努力在政治、經濟、社會等方面提升自己的建設發展水平和管理水平。另一方面，要寄希望於台灣人民和台灣的有識之士，尤其是國民黨有識之士要轉換觀念，放下歷史包袱，追求統一。他說，國民黨有歷史情結，思想包袱太重，目前在統一問題上還有很強烈的抵觸情緒，對“中華民國”的名號還有一定的執著。只有國民黨的思想轉變了，統一的心理障礙才會被掃清，進程才會加快。



至於美台關係，李振廣認為，美國打台灣牌主要目的是在阻統，甚至在某種意義上鞏固台灣這一戰略支點，使台灣在將來繼續充當美國牽制中國大陸的戰略籌碼。在美國遏制不了中國崛起時，台灣極有可能被美國當做一個棋子被扔出去犧牲，以此來打亂中華民族復興的進程。

